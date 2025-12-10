آغاز رزمایش تمام عیار زلزله در آذربایجان شرقی

مرحله عملیاتی رزمایش تمام عیار زلزله با عنوان «صلابت آذربایجان»، یادبود شهید مهدی زرتاجی، امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ با حضور استاندار آذربایجان شرقی و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور آغاز شد. در این رزمایش با سناریوی فرضی وقوع زلزله ۶.۴ ریشتری در تبریز، تشکیل ستاد مدیریت بحران و میزان آمادگی و هماهنگی دستگاههای مسئول برای امدادرسانی به آسیب دیدگان زلزله ارزیابی میشود. در مرحله عملیاتی این رزمایش، یگانهای امدادی و عملیاتی دستگاههای مسئول از جمله هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی، نیروی انتظامی، راهداری، شرکتهای خدمات رسان و سایر دستگاهها در صحنه عملیات حضور یافته و به انجام ماموریت پرداختند.