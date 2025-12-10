استان‌ها عکس باشگاه خبرنگاران جوان

آغاز رزمایش تمام عیار زلزله در آذربایجان شرقی

عکاس بهزاد عزیز پور
تاریخ انتشار ۱۹ آذر ۱۴۰۴ ۱۲:۴۴
مرحله عملیاتی رزمایش تمام عیار زلزله با عنوان «صلابت آذربایجان»، یادبود شهید مهدی زرتاجی، امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ با حضور استاندار آذربایجان شرقی و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور آغاز شد. در این رزمایش با سناریوی فرضی وقوع زلزله ۶.۴ ریشتری در تبریز، تشکیل ستاد مدیریت بحران و میزان آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای امدادرسانی به آسیب دیدگان زلزله ارزیابی می‌شود. در مرحله عملیاتی این رزمایش، یگان‌های امدادی و عملیاتی دستگاه‌های مسئول از جمله هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی، نیروی انتظامی، راهداری، شرکت‌های خدمات رسان و سایر دستگاه‌ها در صحنه عملیات حضور یافته و به انجام ماموریت پرداختند.

۱۹ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۴
برچسب ها: تبریز ، آذربایجان شرقی و غربی
