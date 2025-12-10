صبح امروز نشست خانه سینما با موضوع پویش آب، بازداشت برخی از بازیگران و استعفای پژمان بازغی با حضور همایون اسعدیان مدیرخانه سینما برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - نشست خانه سینما، صبح امروز ۱۹ آذر ماه با محوریت پویش آب، بازداشت بازیگران و استعفای پژمان بازغی برگزار شد.
همایون اسعدیان رئیس خانه سینما بیان کرد: قصد داشتیم چند هفته پیش درباره پویش آب با دوستان صحبت کنیم و بگوییم خانه سینما در کنار فعالیت خود یک مسئولیت اجتماعی و فرهنگی دارد که باید انجام دهد.
وی ادامه داد: خانه سینما نه به عنوان متخصص آب، بلکه ما در این زمینه متخصص نیستیم بلوه به عنوان یک مسئولین اجتماعی چندین جلسه با دوستانمان درباره هشتگ نگهبان آب برگزار کردیم. فکر کنم در تاریخ ایران لغت نگهبان آب را داشتیم، همیشه نگهبان آب و آتش هم بودیم، این امر یک مسئله حیاتی است.
اسعدیان گفت: کار ما حل مسئله آب نیست و کار ما مطالبه گری است. ما از همه صنوف خانه سینما خواستیم که همکاری کنند و نیاز به کمک و همکاری خانه موسیقی، خانه تئاتر و بخشهای ورزشی داریم. ما میخواهیم مسئله آب را مطرح کنیم و این امر نباید به فراموشی سپرده شود. این امر برای مردم یک شکل و برای مسئولین شکل دیگری است.
وی تاکید کرد: از مسئولین میخواهیم درباره مسائل آب صحبت کنند و بنا است طی یک الی دو روز آینده پوستری درباره این موضوع رونمایی خواهد شد.
وی ادامهداد: انتهای دی ماه نمایشگاهی در خانه سینما برگزار خواهیم کرد. همچنین در نمایشگاه به سه پوستر نگهبان آب جایزه اهدا خواهیم کرد. محیط زیست مسئولیت اجتماعی همه نهادهای فرهنگی اجتماعی است و نباید ما را محدود کنند که فقط درباره مسائل سینما فکر کنیم نه ما اینطور عمل نمیکنیم.
اسعدیان تاکید کرد: امیدواریم هشتک نگهبان آب را در ذهن مردم ماندگار کنیم و سالهای آینده چنین امری را خواهیم داشت. ما نمیخواهیم از عدم مسئولیت مسئولین بگوییم اما قصد داریم مسئله را به صورت چالشی مطرح کنیم. این قضیه برای یک ماه پیش است. متاسفانه نه فقط در خانه سینما بلکه در همه جا وقتی میخواهید کاری انجام دهید حاشیه ایجاد میشود. برای مثال وقتی دوستانمان را گرفتند ما بیاییم راجع به مسئله آب صحبو کنیم؟ خب چنین مواردی باعث تاخیر در صحبت درباره مسئله هشتگ نگهبان اب است.
وی افزود: امروز یک نامه سرگشاده به آقای اژهای زدیم و مطالباتمان را مطرح کردیم. بنظرم با یک برنامه آتش به اختیار روبه رو هستیم.
همایون اسعدیان در واکنش به بازداشت برخی از بازیگران گفت: واقعا متاسفم که این را میگویم، نمیدانم چرا وقتی صحبت از اختلاس مسئولین و زمینخواری میشود، میگویند الف.لام و ب.جیم نگویید و با حیثیت آدمها بازی نکنید، هنوز این افراد متهم هستند. اما به فاصله ۲ روز رسانهای خبری منتشر میکند که شیم.دال را گرفتند و کاف. میم آن را لو داده است. بحثی مطرح میشود و دوستان اتهاماتی مطرح میکنند که برایش سند و مدرکی وجود ندارد و دادگاهی هم حکمی برای این امر نداده است.
وی تاکید کرد: از سایتهای زرد بگیرید تا دیگر سایتها این موارد هستند، اما غم انگیز ترین موضوع این است که یک خبرگزاری رسمی، به اسم فارس، در یک برنامه پشت صحنه، خبرنگاری در شیراز درباره جشنواره جهانی فجر توضیحاتی ارائه میکند و ناگهان میگوید، با تهیه کنندگانی صحبت کردم و هر پنج تهیهکننده مسئله دعوای تهیهکننده و بازیگری را تایید کردند.
اسعدیان گفت: حرفهای کذب در جامعه مطرح شدند هیچ سند و مدرک و نشانهای نیست که یک بازیگر زن یا یک بازیگر مرد با بیحیثیت میکنیم، هیچ سندی وجود ندارد. واقعا با یک حرکت کوچک طی یک هفته حیثیت چند نفر در میان مردم، خانوادههایشان از بین رفت. ما به ریاست قوه قضاییه هم همین بحث را داریم که این افراد شناخته شده و هنرمند هستند و تریبیون دارند میتوانند مسائلشان را مطرح کنند اینطور برخورد میشود، وای به حال کسانی که تریبیونی ندارند. ما بالاخره تریبیونی برای حرف زدن داریم.
وی عنوان کرد: تشویش اذهان عمومی و فحشا جز این است؟ تمام صحبتهایی که در برنامه پشت صحنه گفته میشود کذب محض است.تمام این ماجرا که میگویند دارک است دروغ محض است و هرکسی توانست با سند و مدرک چنین مسئلهای را ثابت کند، قطعا خانه سینما قبل از همه عذرخواهی میکند. تمام ماجرا دروغ محض است. با چه سند و مدرکی آدم مورد اعتماد ما را بی حیثیت و بی اعتبار میکنید.
مدیرخانه سینما در پیشنهادی بیان کرد: وارد این قضیه زرد و کلیشهای نشویم و وارد لیست اسامی آن افراد بازداشت شده نشویم. اینکه پارسا پیروزفر بیمارستان رفته یا نرفته است چه اهمیتی دارد؟ اصل داستان مهم است. من میگویم اینکه ده یا بیست نفر بودند چه اهمیتی دارد؟ ما باید با نفس قضیه پیش برویم و مدتهاست که واحد مهمانی مختلط پاس شده است.
وی درپایان سخنانش درباره استعفای پژمان بازغی گفت: این موضوع را باید از انجمن صنفی بازیگران پیگیری کنید و فکر میکنم آقای پژمان بازغی استعفای خود را پس گرفتند.