رئیس جمهور با بیان اینکه قابل تصور نیست برای زنان جایگاه و ارزشی کمتر از مردان در نظر بگیریم، گفت: زنان ستون جامعه و سازندگان کشور و آینده هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در آیین گرامیداشت روز زن و مقام مادر که در سالن اجلاس سران برگزار شد، تاکید کرد: زن و مرد با همراهی و همکاری یکدیگر زندگی را می‌سازند و تربیت فرزندان و آینده سازان کشور را برعهده دارند. در این مسیر نقش زنان و مادران از اهمیت و ارزش بسیار بالایی برخوردار است و معتقدم کسانی که زنان و جایگاه ارزشمند آنان در جامعه را نمی‌بینند، کور هستند.

پزشکیان در ادامه با بیان اینکه، اگر در جامعه با مشکلاتی مواجه هستیم به خاطر این است که راه را درست نرفته‌ایم، افزود: باور دارم که زن می‌تواند آینده کشور را ترسیم و مردان توانمند را تربیت کند، من روحیه راستی، درستی و صداقت را مدیون مادرم هستم. اگر مادرم نبود من نبودم و لذا جایگاه و ارزش مادرم بسیار والاست.

رئیس جمهور با بیان اینکه نباید تصور کنیم که ارزش و جایگاه یک زن کمتر از یک مرد است، افزود: دانشگاه جایگاهی برای ساختن فردای مملکت است، دانشگاه جایی برای ساخت انسان‌هایی است که به دنبال خدمت به جامعه و کشور خود هستند.

پزشکیان با بیان اینکه بنده و همسرم با داشتن چهار فرزند همچنان در امتحانات تخصصی دانشگاه جز نفرات برتر کشور بودیم، تاکید کرد: هنگامی که دانشجو بودیم قصد داشتند به زنان اجازه جراحی ندهند، اما ما به زنان و بانوان باور داریم و با قدرت ایستادیم که این باور غلط حاکم نشود.

پزشکیان با انتقاد از برخی باور‌های غلط درمورد زنان که به این قشر جامعه نگاه ابزاری دارند، خاطر نشان کرد: زنان ستون جامعه و سازندگان کشور و آینده هستند، نباید این جایگاه با ارزش را کوچک ببنیم.

وی با تبریک روز زن به تمام زنان و مادران ایرانی، تصریح کرد: با تمام وجود به توان و ارزش زنان سرزمین اعتقاد دارم.

رئیس‌جمهور همچنین به آیاتی از قرآن درمورد باور صالح بشر اشاره کرد و افزود: حیات طیبه با استفاده از ایمان راسخ، باور، علم و تکیه بر دانایی و توانایی شکل می‌گیرد و این قدرت را دارد که جامعه بشری را دگرگون کند.

پزشکیان با تاکید بر اینکه تمام مشکلات جامعه ناشی از انتخاب نکردن راه و مسیر درست است، گفت: اگر بر دانایی، توانایی و دانش تکیه کنیم، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، اینگونه نیست که برخی فضا‌ها جای مردان باشد و زنان اجازه نداشته باشند. زنان می‌توانند و باید حضور داشته باشند و تاثیر حضور آنان حتی می‌تواند بیشتر از مردان هم باشد.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه جایگاه امروز همه ما مدیون مادران ماست، اظهار داشت: باید قدردان زحمات مادران و زنان این سرزمین باشیم و در مقابل آنان سر تعظیم فرود آوریم.

پزشکیان در پایان با بیان اینکه حضور زنان در رشد و ارتقای مردان اثرگذار است، اضافه کرد: امیدوارم که از وجود، تلاش و نگاه بلند زنان، ایران به جایی برسد که الگوی منطقه و جهان باشد.

منبع: ایرنا