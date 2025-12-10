رئیس مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی باید تعدادی از تخت‌های بیمارستانی خود را برای حوزه توانبخشی اختصاص دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد تقی جغتایی رئیس مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران و رئیس چهاردهمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی در جمع خبرنگاران گفت:  خدمات پیشگیرانه توانبخشی باید در نظام شبکه سلامت و پزشکی خانواده ادغام شود.

یه گفته وی، اکنون  تعداد تخت های توانبخشی کم است اما بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، هر دانشگاه باید یک تعداد تخت بیمارستانی خود را برای حوزه توانبخشی در نظر بگیرند.

 وی ادامه داد: در کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی بیش از ۱۵۰۰ مقاله ارائه می شود همچنین در این دوره سخنران های بین المللی از ۷ کشور به صورت مجازی سخنرانی خواهند کرد.

رئیس مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران اداد: پزشکی شخصی سازی از جمله محورهای این کنگره محسوب می شود و در این کنگره راه های امکان تشخیص بیماری های مختلف علوم اعصاب با استفاده از هوش مصنوعی بررسی خواهد شد.

جغتایی تاکید کرد: تکنولوژی های عصبی موضوع مهمی محسوب می شود و استفاده از ماشین و رباتیک در کنگره بررسی می شود زیرا در این روش بیماری های مختلف کنترل خواهد شد. 

وی ادامه داد: تجهیرات درمانی و تشخیصی علوم اعصاب توسط شرکت های داخلی انجام می شود و ۳۰ شرکت در این حوزه فعال هستند. 

جغتایی گفت: الان دانش تکنولوژی های‌تک در کشور داریم فقط باید حمایت مالی از این دانش و تحقیقات انجام شود.

برچسب ها: علوم اعصاب ، بیماری اعصاب
خبرهای مرتبط
مشاور وزیر در امور توانبخشی مطرح کرد؛
افزایش نیاز به خدمات توانبخشی در کشور
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
بیمارستان‌ها تخت‌های خود را به امور توانبخشی اختصاص نمی‌دهند
جغتایی:
غربالگری مبتلایان به اختلال حافظه با اپلیکیشنی خاص/ آلزایمر مرحله نهایی اختلال حافظه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف چند خودرو در اتوبان تهران–قم/ اعزام اتوبوس آمبولانس و ۱۱ مصدوم اولیه
یک ویژگی امنیتی جدید در تلگرام
آموزش‌وپرورش از بحران مهاجرت معلمان عبور کرده است؟
آخرین اخبار
تصادف چند خودرو در اتوبان تهران–قم/ اعزام اتوبوس آمبولانس و ۱۱ مصدوم اولیه
آموزش‌وپرورش از بحران مهاجرت معلمان عبور کرده است؟
یک ویژگی امنیتی جدید در تلگرام
نظام ارجاع به عنوان بنای محکم سلامت کشور باید توسعه پیدا کند
وزیر ارتباطات: فضای مجازی با محدودسازی مدیریت نمی‌شود
ادویه‌های خوشمزه برای تقویت سیستم ایمنی در زمستان
۱۰ اشتباه رایج که برای محافظت از تلفن همراه خود باید از آنها اجتناب کنید
معمای داده‌های عجیب و غریب وویجر ۲ در مورد اورانوس حل شد
مضرات استرس روانی برای سلامت قلب و راه محافظت از خود دربرابر آن
گوشی جدید آنر که دوربین آن با بهترین گوشی‌ها رقابت می‌کند
وزیر علوم: توسعه کشور بدون توسعه انرژی ناممکن است
سال ۲۰۲۵ احتمالا دومین سال گرم ثبت شده در تاریخ باشد
بین خواب بی‌وقفه و خواب منقطع، کدام بهتر است؟
ضرورت بازنگری رویکردها در آموزش ریاضی برای دانش‌آموزان علوم انسانی
آغاز پیش ثبت نام اعتکاف دانش آموزی
شناسایی هزار نقطه برای نصب پنل خورشیدی؛ دانشگاه‌ها منبع تولید برق پاک می‌شوند
وزیر علوم: مسئولان دولتی در بیش از ۱۳۰ نشست دانشجویی حاضر شدند
تعدادی از تخت‌های بیمارستانی باید به حوزه توانبخشی اختصاص یابد
ظفرقندی: در پیک آنفلوآنزا هستیم
چالش کمبود منابع ارزی پیش روی صنایع بهداشتی/ واگذاری عمده کار‌ها به دانشگاه‌های علوم پزشکی