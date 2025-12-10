باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد تقی جغتایی رئیس مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران و رئیس چهاردهمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی در جمع خبرنگاران گفت: خدمات پیشگیرانه توانبخشی باید در نظام شبکه سلامت و پزشکی خانواده ادغام شود.

یه گفته وی، اکنون تعداد تخت های توانبخشی کم است اما بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، هر دانشگاه باید یک تعداد تخت بیمارستانی خود را برای حوزه توانبخشی در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: در کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی بیش از ۱۵۰۰ مقاله ارائه می شود همچنین در این دوره سخنران های بین المللی از ۷ کشور به صورت مجازی سخنرانی خواهند کرد.

رئیس مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران اداد: پزشکی شخصی سازی از جمله محورهای این کنگره محسوب می شود و در این کنگره راه های امکان تشخیص بیماری های مختلف علوم اعصاب با استفاده از هوش مصنوعی بررسی خواهد شد.

جغتایی تاکید کرد: تکنولوژی های عصبی موضوع مهمی محسوب می شود و استفاده از ماشین و رباتیک در کنگره بررسی می شود زیرا در این روش بیماری های مختلف کنترل خواهد شد.

وی ادامه داد: تجهیرات درمانی و تشخیصی علوم اعصاب توسط شرکت های داخلی انجام می شود و ۳۰ شرکت در این حوزه فعال هستند.

جغتایی گفت: الان دانش تکنولوژی های‌تک در کشور داریم فقط باید حمایت مالی از این دانش و تحقیقات انجام شود.