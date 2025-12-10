باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر باقری رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به وقوع سه حادثه ترافیکی طی ساعت‌های ابتدایی امروز چهارشنبه در محور‌های مواصلاتی استان گفت: با تلاش سریع نیرو‌های عملیاتی، مصدومان هر سه حادثه در کوتاه‌ترین زمان تحت رسیدگی قرار گرفتند.

وی اظهار کرد: نخستین حادثه در ساعت ۵:۱۷ بر اثر تصادف چندین خودرو در اتوبان امام علی رخ داد که پس از اعزام دو دستگاه آمبولانس، ۵ مصدوم با حال عمومی نسبتاً مناسب به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

رئیس اورژانس قم افزود: دومین حادثه نیز در ساعت ۰۷:۳۹ در محور سلفچگان به اراک و مقابل امامزاده جعفر به‌دلیل واژگونی یک دستگاه پرشیا اتفاق افتاد که با اعزام سه دستگاه آمبولانس شامل یک کد کمکی از اراک، سه مصدوم این حادثه تحت رسیدگی قرار گرفتند؛ دو نفر از آنها به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند و یک مصدوم آقای حدوداً ۵۰ ساله با حال عمومی نسبتاً نامناسب به بیمارستان امام رضا (ع) انتقال یافت.

دکتر باقری در ادامه گفت: سومین حادثه نیز ساعت ۰۸:۴۶ در مسیر قم به کهک، بعد از روستای صرم و نرسیده به ورجان بر اثر تصادف پژو با پراید رخ داد. در این حادثه نیز با اعزام چهار دستگاه آمبولانس، هشت مصدوم با حال عمومی نسبتاً مناسب به بیمارستان فرقانی تحویل شدند.

وی تأکید کرد: خوشبختانه در هیچ‌یک از سه حادثه امروز موردی از فوت گزارش نشده است.

منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم