مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان اعلام کرد بر اساس آخرین آمار استخراج‌شده از سامانه مبادلات مرزی وزارت صمت، تاکنون بیش از ۴۸ هزار مرزنشین در استان ثبت شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - محمد خلیقی در شورای ساماندهی مبادلات مرزی با تشریح جزئیات این آمار گفت: در شهرستان بانه ۱۶ هزار و ۹۳۹ نفر، مریوان ۱۹۵۴ نفر، سقز ۱۸۷ نفر و سروآباد ۱۰ هزار و ۸۹۶ نفر در سامانه نام‌نویسی شده‌اند.

وی افزود: ۳۹ هزار سرپرست خانوار نیز در حال ثبت نهایی در سامانه هستند که سهم شهرستان بانه ۹۵۹۳ نفر، مریوان ۱۱ هزار و ۲۱۸ نفر، سقز ۱۵ هزار و ۴۱۶ نفر و سروآباد ۲۹۷۵ نفر است.

خلیقی در ادامه به وضعیت کارگزاران مرزی اشاره کرد و گفت: با احتساب مصاحبه‌های سال ۱۳۹۶ و مصاحبه‌های جدید سال ۱۴۰۳، مجموعاً ۳۰۷ کارگزار در سامانه ثبت شده‌اند؛ شامل ۱۱۸ نفر در بانه، ۱۱۰ نفر در مریوان، ۳۷ نفر در سقز و ۴۰ نفر در سروآباد.

به گفته مدیرکل صمت کردستان، استعلامات لازم برای مرزنشینان و کارگزاران از مراجع پنج‌گانه انجام و تمامی اطلاعات در سامانه ثبت شده است.

وی همچنین از بارگذاری ۸۵ قلم کالای قابل مبادله مرزنشینان در قالب ۱۳۷۴ کد تعرفه در سامانه خبر داد و گفت: این فهرست با مشارکت فرمانداران شهرستان‌ها نهایی شده است.

خلیقی در پایان با اشاره به سفر اخیر وزیر صمت اعلام کرد: آمار مرزنشینان مشمول طرح در رده کولبری از ۷۵ هزار نفر به ۹۹ هزار نفر افزایش یافته که گام مهمی در ساماندهی و بهبود معیشت مرزنشینان به شمار می‌رود.

