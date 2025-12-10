باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -امین امینیان فرماندار مراغه گفت:در همایش منطقه‌ای آموزش انتخابات شورا‌های شهر و روستا ۵۵ نفر از مسئولین برگزاری انتخابات در پنج شهر جنوب استان آذربایجان شرقی با قوانین و برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای خبرگان رهبری آشنا شدند.

امینیان افزود: همزمان با انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها در اردیبهشت سال آینده انتخابات میان دوره‌ای خبرگان رهبری نیز در آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با روی کار آمدن شورا‌ها اداره امور شهر‌ها و روستا‌ها به خود مردم سپرده شده است.

امام جمعه مراغه نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران برپایه رای مردم شکل گرفته و با رای و نظر مردم اداره می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات و انتخاب اشخاص اصلح روند اداره شهر‌ها را سرعت خواهد بخشید.

بالغ معاون ستاد انتخابات استانداری آذربایجان شرقی نیز گفت: شرکت کنندگان در این همایش با روند برگزاری انتخابات از ثبت نام تا تبلیغات و برگزاری انتخابات شورا‌ها و خبرگان رهبری آشنا شدند.

بالغ افزود: همزمان با آموزش‌های حضوری جزوه‌ها و آیین نامه‌های برگزاری انتخابات به صورت کتابچه در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: در این دوره از انتخابات تمامی فرایند‌های برگزاری از ثبت نام‌ها تا رای گیری کاملا الکترونیکی خواهد بود.

این همایش آموزشی یک روز در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان ویژه مراغه برگزار شد.