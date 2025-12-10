پزشکیان: اقدام آمریکا درمورد ونزوئلا، بدعتی خطرناک در تهدید صلح و امنیت جهان است

رئیس جمهور گفت: اقدام دولت آمریکا در اعزام ناوگان جنگی به کارائیب و سواحل ونزوئلا، به بهانه‌های واهی، اقدامی کاملاً غیرقانونی، ناقض قواعد بین‌المللی و بدعتی خطرناک در تهدید صلح و امنیت جهانی است و جمهوری اسلامی ایران آن را قاطعانه محکوم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» و «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا، عصر سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴، در گفت‌وگویی تلفنی، ضمن مرور همکاری‌های دوجانبه، درباره آخرین تحولات منطقه کارائیب تبادل نظر کردند.

پزشکیان در این گفت‌و‌گو با تاکید بر اصل اتحاد راهبردی و دوستی پایدار میان ایران و ونزوئلا، به پیوند‌های عمیق دو کشور و دو ملت اشاره و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا را دوست و متحد واقعی خود می‌داند و در تمامی شرایط، به‌ویژه در وضعیت حساس کنونی، از این کشور حمایت می‌کند.

رئیس جمهور در ادامه ضمن اعلام پشتیبانی ایران از استقلال، امنیت و ثبات ونزوئلا تصریح کرد: تحولات منطقه کارائیب و تحرکات آمریکا را با دقت دنبال و همبستگی کامل خود را با دولت و ملت ونزوئلا اعلام می‌کنیم.

پزشکیان همچنین با انتقاد صریح و محکومیت اقدامات غیرقانونی آمریکا در منطقه کارائیب تاکید کرد: اقدام دولت آمریکا در اعزام ناوگان جنگی به کارائیب و سواحل ونزوئلا، به بهانه‌های واهی، اقدامی کاملاً غیرقانونی، ناقض قواعد بین‌المللی و بدعتی خطرناک در تهدید صلح و امنیت جهانی است و جمهوری اسلامی ایران آن را قاطعانه محکوم می‌کند.

رئیس جمهور با تاکید بر آمادگی ایران برای گسترش همه‌جانبه همکاری‌ها با ونزوئلا اظهار داشت‌: از حمایت‌های این کشور از ایران در عرصه‌های بین‌المللی قدردانی می‌کنیم و خود را موظف به پشتیبانی از کشور و ملت دوست و برادر ونزوئلا می‌دانیم. ایران آمادگی کامل دارد که همکاری‌ها را در تمامی زمینه‌ها با ونزوئلا توسعه دهد.

پزشکیان با اشاره به نقش اتحاد و اراده ملی ونزوئلایی‌ها در پشت سر گذاشتن چالش‌های پیش رو افزود: باور داریم که با اتحاد، یکپارچگی و همبستگی ملت ونزوئلا، مشکلات موجود پشت سر گذاشته خواهد شد و هر چه وحدت مردم این کشور بیشتر باشد، دشمنان آنان ناامیدتر می‌شوند.

رئیس جمهور همچنین برای دولت و ملت ونزوئلا در سال جدید میلادی، رشد، پیشرفت، صلح و امنیت آرزو کرد.

تاکید مادورو بر تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و کاراکاس

رئیس جمهور ونزوئلا نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن قدردانی از حمایت‌های همیشگی جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت این کشور اظهار داشت: ملت‌های ما همواره متحد بوده‌اند و در طول سالیان متمادی، با ایجاد روابطی مستحکم، توانسته‌اند الگویی از روابط دوستانه برای صلح، همکاری و توسعه ارائه دهند.

نیکولاس مادورو با اشاره به تنش‌های اخیر در منطقه کارائیب، اقدامات آمریکا را تحریک‌آمیز، غیرضروری و خلاف منشور ملل متحد توصیف کرد و گفت: ادعا‌های دروغین آمریکا علیه ملت نجیب ونزوئلا با مخالفت افکار عمومی جهان، حتی در داخل آمریکا و همچنین مخالفت قاطع مردم ما روبه‌رو شده است.

مادورو با تأکید بر اتحاد، انسجام و اراده ملت ونزوئلا برای دفاع از صلح، استقلال و مقابله با دروغ‌پردازی‌های آمریکا تصریح کرد: اطمینان می‌دهم که ملت ونزوئلا امروز قوی‌تر و متحدتر از گذشته است و هر روز برای دستیابی به صلح و پیروزی آماده‌تر می‌شود؛ ما مسیر توسعه و پیشرفت را ادامه خواهیم داد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین ضمن ابلاغ سلام‌های گرم خود به رهبر معظم انقلاب و ملت شریف ایران، بر تداوم همکاری‌های راهبردی تهران و کاراکاس نیز تاکید کرد و افزود: روابط و همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی ایران را با جدیت دنبال و تقویت خواهیم کرد. دو کشور در تماس دائمی خواهند بود و برای تحقق صلح و توسعه تلاش می‌کنند و این مسئولیت مشترک ماست.

منبع: ریاست جهوری

برچسب ها: ایران و ونزوئلا ، رئیس جمهور ، مادارو
خبرهای مرتبط
استقبال رسمی رئیس‌جمهور قزاقستان از رئیس‌جمهور پزشکیان
پزشکیان: نباید بی‌جهت برای مردم محدودیت ایجاد کرد/ ضرورت ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی
به دعوت رئیس جمهور قزاقستان؛
پزشکیان تهران را به مقصد آستانه ترک کرد
پزشکیان:روابط عمومی‌ها باید برای وضعیت‌های مختلف راهبرد‌های مشخصی داشته باشند
پزشکیان: زنان سازندگان کشور و آینده هستند
طباطبایی خبر داد
رئیس‌جمهوری مصوبه افزایش سن دانشجویان فرهنگیان را ابلاغ کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۵۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
بجای دلسوزی برای دیگران بفکر چاره تورم وگرانی باشید که زندگی مردم را نابود کرده است.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
ونزوئلا باید پایگاه های موشکی اتمی چین روسیه و کره شمالی شود
۲
۲
پاسخ دادن
مخالفت معاون رئیس‌جمهور با اصلاح قانون مهریه جای تاسف دارد/ آقای پزشکیان ما می‌خواهیم یک ناهنجاری را برطرف کنیم
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۲۰ آذر
پوتین و پزشکیان در ترکمنستان با یکدیگر دیدار می‌کنند
تقدیر رئیس‌جمهور از وزیر ورزش برای توسعه ورزش بانوان
معاون سیاسی وزیر کشور: ایفای نقش احزاب در حکمرانی یک ضرورت است
استقبال رسمی رئیس‌جمهور قزاقستان از رئیس‌جمهور پزشکیان
آخرین اخبار
استقبال رسمی رئیس‌جمهور قزاقستان از رئیس‌جمهور پزشکیان
معاون سیاسی وزیر کشور: ایفای نقش احزاب در حکمرانی یک ضرورت است
تقدیر رئیس‌جمهور از وزیر ورزش برای توسعه ورزش بانوان
مخالفت معاون رئیس‌جمهور با اصلاح قانون مهریه جای تاسف دارد/ آقای پزشکیان ما می‌خواهیم یک ناهنجاری را برطرف کنیم
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۲۰ آذر
پوتین و پزشکیان در ترکمنستان با یکدیگر دیدار می‌کنند
پزشکیان: تمام «صنایع آب‌بر» در سواحل جنوبی توسعه پیدا کنند
دیدار سفیر اسپانیا در تهران با سخنگوی وزارت امور خارجه
تقوی نژاد: اولویت دولت چهاردهم، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و پرهیز از کار‌های نمایشی است
اجرای مرحله سوم انتقال زندانیان ایرانی زندان‌های گرجستان به کشور 
وزیر دفاع: محدودیتی برای پیشرفت زنان ما وجود ندارد
عملیات گسترده هوایی نیروی هوافضای سپاه برای بارور سازی ابر‌ها
توقیف یک شناور خارجی متخلف در خلیج فارس
پزشکیان وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد
برخی اختیارات به دانشگاه‌ها بازگردانده شود
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری اقامه می‌شود
امسال ۲هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ارائه به «سربازان ماهر» پیش بینی شده است
پزشکیان: نباید بی‌جهت برای مردم محدودیت ایجاد کرد/ ضرورت ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی
قالیباف: لایحه حمایت از زنان نباید معطل بماند
پزشکیان تهران را به مقصد آستانه ترک کرد
عراقچی: ایران همیشه تکیه‌گاه برادران خود در شمال ارس بوده است
طحان‌نظیف: قانون اساسی دارای دستاورد‌هایی بی‌سابقه در تاریخ کشور است
پزشکیان: اقدام آمریکا درمورد ونزوئلا، بدعتی خطرناک در تهدید صلح و امنیت جهان است
پزشکیان: زنان سازندگان کشور و آینده هستند
دریادار سیاری: سربازان اساس کار انجام مأموریت‌های ارتش هستند
رئیس‌جمهوری مصوبه افزایش سن دانشجویان فرهنگیان را ابلاغ کرد
خانه قانون در خراسان شمالی تشکیل می‌شود/ تاکید بر حل مسئله آب و کشاورزی از طریق هوش‌ مصنوعی