باشگاه خبرنگاران جوان _ سهراب اسدی با تشریح آخرین وضعیت طرح ملی نمک‌زدایی و انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرقی کشور اظهار کرد: این طرح پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ برای اجرا ابلاغ شد و هدف آن تامین آب پایدار برای استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی است.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، برای تأمین آب بخش صنعت استان‌های هدف این طرح، به ترتیب ۱۰۰ میلیون مترمکعب برای سیستان و بلوچستان، ۶۰ میلیون مترمکعب برای خراسان جنوبی و ۱۲۰ میلیون مترمکعب برای خراسان رضوی از آب نمک‌زدایی‌شده دریای عمان اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع و معادن (ایمواسکو)، با بیان محدودیت تامین آب از چاه‌نیمه‌ها بیان کرد: مطابق برنامه، ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب شرب مورد نیاز شهر زاهدان و منطقه سیستان و همچنین ۲۰ میلیون مترمکعب آب برای تامین نیاز نقاط جمعیتی مسیر خط انتقال آب دریا از طریق این طرح تأمین خواهد شد.

اسدی با بیان اینکه در فاز نخست، انتقال ۲۳۰ میلیون مترمکعب آب مورد مطالعه و طراحی قرار گرفته است، تصریح کرد: اجرای این طرح در دو مرحله انجام خواهد شد که مرحله اول شامل احداث آبگیر با ظرفیت ۱.۲ میلیارد مترمکعب، ایجاد یک ماژول تاسیسات نمک‌زدایی با ظرفیت ۲۰۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز به روش اسمز معکوس و احداث سامانه انتقال شامل ۱۰ ایستگاه پمپاژ و ۱۰ قطعه خط انتقال آب تا زاهدان است.

وی عنوان کرد: در صورت تامین به‌موقع منابع مالی، فاز نخست طرح در استان سیستان و بلوچستان تا اسفند ۱۴۰۶، در استان خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۷ و در استان خراسان رضوی در سال ۱۴۰۸ به بهره‌برداری می‌رسد، البته این زمان‌بندی منوط به تخصیص کامل اعتبارات پیش‌بینی‌شده است.

مدیرعامل ایمواسکو پیشرفت کلی طرح تا زاهدان را حدود ۳۳ درصد اعلام کرد و یادآور شد: در بخش آبگیر پیشرفت ۹۷ درصدی، در بخش تاسیسات نمک‌زدایی ۳۵ درصد و در بخش سامانه انتقال نیز عملیات طبق برنامه در حال اجرا است.

وی برآورد بودجه اجرای فاز اول تا زاهدان را ۱۱۱ همت عنوان کرد و افزود: طول سامانه انتقال آب از چابهار تا خراسان رضوی به همراه انشعابات هزار و 497 کیلومتر و طول سامانه انتقال از چابهار تا زاهدان ۵۵۳ کیلومتر است.

اسدی بیان کرد: در مسیر چابهار تا زاهدان تاکنون ۷۴ درصد مسیرسازی و ۲۶ درصد لوله‌گذاری انجام شده است، همچنین در خراسان جنوبی ۲۹۰ کیلومتر و در خراسان رضوی ۳۰۴ کیلومتر مسیرسازی به پایان رسیده است.

وی عنوان کرد: تاکنون مجموع هزینه‌های انجام‌شده در طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور به ۱۵ همت رسیده است.

پوشش ۲۳.۷ درصدی مساحت کشور و جمعیت ۱۱.۳ میلیونی

مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع و معادن (ایمواسکو) در خصوص تاثیرگذاری ملی این طرح گفت: سامانه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور، ۲۳.۷ درصد مساحت کل کشور را پوشش می‌دهد و جمعیتی حدود ۱۱.۳ میلیون نفر را بهره‌مند می‌سازد.

وی اظهار کرد: این طرح با توجه به کم‌آبی مزمن مناطق هدف، می‌تواند با حمایت سهامداران دولتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری، نیازهای شرب و صنعتی شرق کشور را به‌صورت پایدار تامین کند.

اسدی تامین مالی طرح را حاصل مشارکت شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و عنوان کرد: مجتمع فولاد مبارکه، معدنی و صنعتی گل‌گهر، صنایع ملی مس ایران، معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ‌آهن گهرزمین، فولاد خراسان و اپال پارسیان سنگان سهامداران اصلی این طرح‌ هستند.

وی ادامه داد: همچنین قراردادهای خرید تضمینی آب شرب توسط وزارت نیرو و مشوق‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تامین هزینه‌های طرح نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع و معادن (ایمواسکو) ذی‌نفعان آب پایدار این پروژه را صنایع و معادن بزرگ در شرق کشور از جمله معدن سنگان و معدن جانجا و همچنین جمعیت شهری و روستایی مسیر سامانه انتقال آب برشمرد و افزود: این طرح علاوه بر تامین آب شرب و صنعتی، زیرساخت توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق کم‌آب را فراهم می‌کند و نقش اساسی در تثبیت جمعیت و تقویت تولید در استان‌های شرقی دارد.

ایرنا