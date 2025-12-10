در یزد، جایی که درس‌ها با دعا آغاز می‌شوند، این‌بار دعا به عمل تبدیل شد؛ دانش‌آموزان چهار مدرسه، به یاد مادر، دل به کار خیر زدند و در آزادی مادران زندانی شریک شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد با سعادت حضرا فاطمه زهرا (س) و روز مادر، چهار مدرسه از شهر یزد درس مهر و انسانیت را با عمل معنا کردند؛ دانش‌آموزان و معلمان، با راه‌اندازی پویش «آزادی مادران زندانی»، دست‌به‌دست هم دادند و مبالغ جمع‌آوری‌شده را برای مشارکت در آزادی مادران زندانی غیرعمد به ستاد دیه استان یزد اهدا کردند.

کمک ۲۵ میلیون تومانی دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه «تجلی دانش»

در اقدامی خیرخواهانه، دانش‌آموزان دبیرستان غیردولتی «تجلی دانش» با همراهی و مدیریت شایسته‌ی خانم ناطقی، در قالب پویشی با عنوان «به‌نامِ مادر» مبلغ ۲۵ میلیون تومان جمع‌آوری کردند و این کمک را برای آزادی مادران زندانی غیرعمد به ستاد مردمی دیه استان یزد اهدا نمودند.

کمک ۱۷ میلیون تومانی دانش‌آموزان مدرسه دوره دوم «برازنده‌مقدم (یک)

دانش‌آموزان مدرسه‌ی دوره دوم «برازنده مقدم بک» با مشارکت قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی وبا مدیریت محبوبه جعفری و حاج سید مهدی میرکریم زاده رئیس انجمن اولیا و مربیان، همزمان با مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، گلریزانی با هدف آزادی زندانیان غیرعمد برگزار کردند و مبلغ ۱۷ میلیون تومان را به ستاد دیه استان یزد اختصاص دادند.

کمک ۱۲ میلیون تومانی دبیرستان دخترانه شهید خسروی زارچ

هم‌زمان با دوشنبه (۱۷ آذر)، دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه شهید خسروی زارچ با همکاری و برنامه‌ریزی خانم نجمه اسماعیلی‌نیا، مدیر این دبیرستان، گلریزان مهربانی را برپا کردند و معلمان و دانش‌آموزان این مرکز آموزشی در مجموع مبلغ ۱۲ میلیون تومان برای آزادی مادران زندانی جمع‌آوری و به ستاد دیه استان اهدا نمودند.

کمک ۱۰ میلیون تومانی دانش‌آموزان دبستان پسرانه امام خمینی (ره) نیر

دانش‌آموزان دبستان امام خمینی (ره) بخش نیر نیز با همراهی آقای علی مظفری خسروی و در قالب جشن گلریزان، مبلغ ۱۰ میلیون تومان را جهت همیاری در پویش آزادی مادران زندانی غیرعمد جمع‌آوری و به ستاد دیه استان یزد اهدا کردند.

محمد علی شاه حسینی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد، ضمن تقدیر از اقدام خیرخواهانه این مدارس گفت:حرکت این دانش‌آموزان نشان داد که در کنار آموزش علم، می‌توان درس انسانیت و مهربانی را هم از همان سال‌های نخست زندگی آموخت، وقتی که مدرسه به جایگاه پرورش دل تبدیل شود، جامعه رنگ دیگری می‌گیرد و فرزندان این شهر، با این نگاه انسانی، چراغی برای آینده‌اند؛ آینده‌ای که در آن دانایی و نیکوکاری دو بالِ یک پرواز است.

گفتنی است مدارس یزد، سال‌هاست که صحنه‌ی مشقِ مهربانیِ دانش‌آموزانش است؛ کودکان و نوجوانانی که پیش از آن‌که دفتر مشقشان پر از واژه شود، دلشان را پر از نیکی کرده‌اند و گلریزان‌های کوچک، اما پراثر مدارس این شهر، در هر مناسبت، یادآورِ این است که امید فقط در بزرگ‌سالان جوانه نمی‌زند؛ در دست‌های کوچک هم می‌روید، وقتی هدفش آزادی و انسانیت باشد.
منبع: روابط عمومی

برچسب ها: مادران زندانی ، دانش آموزان ، آزادی زندانیان غیرعمد
