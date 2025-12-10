فرماندار بناب گفت:فعالیت کوره‌های آجرپزی و زغال‌پزی سنتی غیرمجاز طبق قانون هفتم توسعه ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -محمدحسین قلعه‌ای در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهری که با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط از جمله آب و فاضلاب، شهرداری، محیط‌زیست، بهداشت و جهاد کشاورزی برگزار شد بر ممنوعیت فعالیت کوره‌های آجرپزی و زغال‌پزی سنتی غیرمجاز تاکید شد.

فرماندار بناب گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، فعالیت این واحد‌های آلاینده ممنوع است و دستگاه‌های اجرایی موظف‌ هستند به‌طور جدی نسبت به برخورد و ساماندهی این واحد‌ها اقدام کنند.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد وضعیت فاضلاب سنتی و مدرن این واحد‌ها هرچه سریعتر تعیین‌تکلیف شود. رعایت مداوم ضوابط بهداشتی و زیست‌محیطی یک اصل مهم است و هیچ صنعتی با رشد تولید و افزایش صادرات نباید سلامت مردم منطقه را تهدید کند.

قلعه‌ای با اشاره به اهمیت کنترل آلودگی هوا اظهار کرد: از کمیته اضطراری آلودگی هوای استان درخواست کرده‌ایم که سهمیه گاز نیروگاه‌ها افزایش یابد تا مصرف سوخت گاز بیشتر شود. در صورت نیاز، کیفیت مازوت مورد استفاده نیز باید ارتقا پیدا کند تا کمترین آسیب زیست‌محیطی به مردم وارد شود.

فرماندار بناب  از شهروندان خواست هنگام خرید نان، از سفره‌ها و کیسه‌های پارچه‌ای استفاده کنند و گفت: به دلیل خطرات جدی استفاده از سفره‌های نایلونی از مردم عزیز خواهش می‌کنم به نانوایی‌ها با کیسه‌های پارچه‌ای مراجعه کنند و از استفاده از سفره‌های نایلونی خودداری کنند.

قلعه‌ای اظهار داشت: حفاظت از محیط‌زیست یک مسئولیت مشترک است و ما با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم، با جدیت در مسیر کاهش آلایندگی‌ها و بهبود شرایط زیست‌محیطی منطقه حرکت خواهیم کرد.

