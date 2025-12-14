دبیر فدراسیون طیور گفت: هرشانه تخم مرغ فله برای مصرف کننده ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزارتومان است که با اصلاح نشدن این روند، نوساناتی در بازار تخم مرغ خواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- سیدفرزاد طلاکش دبیرفدراسیون طیور گفت: قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۹۴ تا ۹۵ هزارتومان بوده که براین اساس هرشانه تخم مرغ فله برای مصرف کننده ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزارتومان است که با اصلاح نشدن این روند، نوساناتی در بازار تخم مرغ خواهیم داشت.

به گفته وی، در آستانه ماه رمضان مصرف تخم مرغ بصورت سنتی متعادل می شود، اما در شرایط فعلی که اقتصاد مردم تحت شعاع قرار گرفته است، مصرف تخم مرغ در آستانه رمضان کاهشی نخواهد داشت.

طلاکش ادامه داد: با توجه به کمبود نهاده دامی، سطح ایمنی مرغ های گوشتی و تخم گذار کاهش یافته است که این امر منجر به افزایش تلفات، کاهش تولید و عدم جوجه ریزی مرغ گوشتی و کاهش تولید تخم مرغ می شود و مرغداران تخم گذار زودتر از سن قانونی به کشتارگاه می فرستند تا بتوانند از توان تامین هزینه بربیاند که براین اساس پیش آگاهی خوبی از امنیت غذایی در آینده نداریم و بی تردید شرایطی نیست که کسری از طریق واردات تامین شود.

دبیر فدراسیون طیور  با اشاره به بحران بازار تخم مرغ بیان کرد: در حال حاضر از شرایط بحرانی عبور کردیم و باید برای شرایط فعلی تمهیداتی اتخاذ شود، در غیراین صورت قیمت تخم مرغ ناشی از افزایش اقلام بسته بندی و نهاده های دامی ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد خواهد داشت.

وی قیمت منطقی هرعدد تخم مرغ فله را بین ۸ تا ۹ هزارتومان اعلام کرد و گفت: علت این مشکل این است که قیمت پرینت شده روی تخم مرغ نیست از مغازه به مغازه دیگری متفاوت است که بنابر الزام قانون برنامه هفتم مبنی بر شناسه دار شدن کالا باید اجرا شود.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
تخم مرغ از خود مرغ مهمتره
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۶ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
ببخشید یک تخم مرغ چند گرم بدانیم که صدگرم اگر اینجوری باید همه جا کیلویی فروخته بشه نه شانه یا دانه
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۹:۱۸ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
در خیلی جاها کیلویی فروخته می شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
به مردم میگین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۴ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
مردم به خاک سیاه نشستن. با حق ۱۵ میلیونی و اجاره و خونه این قیمت ها فاجعه است. هیچکس بفکر نیست. ای خداااااااااااااا
۰
۲
پاسخ دادن
