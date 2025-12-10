باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش وزارت ورزش و جوانان؛ رقابت دسته ۵۴ کیلوگرم پاراوزنه برداری پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان، برای کشورمان با یک مدال نقره محمد جواد نصیری مقدم همراه بود.

محمد جواد نصیری مقدم ملی پوش جوان پاراوزنه برداری موفق شد با مهار وزنه‌های ۱۰۸ و ۱۱۵ در حرکات اول و دوم خود صاحب نشان نقره بازی‌ها شود. نصیری در حرکت سوم، اما نتوانست موفق به مهار وزنه ۱۱۷ کیلوگرم شده تا با همان ۱۱۵ حرکت دوم به کار خود خاتمه دهد.

درپایان رقابت پاراوزنه‌برداران جوان در دسته ۵۴ کیلوگرم، وزنه بردار مغولستان با ۱۴۶ کیلوگرم قهرمان شد و طلا گرفت. وزنه بردار قزاقستان هم با ۱۱۲ کیلوگرم بعد از نصیری در جایگاه سوم قرار گرفت و برنزی شد.

در این دسته وزنی و در رده سنی نوجوانان وزنه بردار و نماینده کشور ازبکستان با مهار وزنه ۱۲۱ کیلوگرم هم طلایی شد و هم رکورد نوجوانان جهان را در پاراآسیایی دبی شکست.