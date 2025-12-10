باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سامانه ایوان که برای رزرو هتلهای مشهد با قیمت مناسب برای تمامی هموطنان در سراسر کشور است امروز به طور رسمی با حضور حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان آغاز به کار کرد.
احسان کمایی، مدیرعامل گروه سفرهای هوشمند ایوان، با اشاره به دغدغه مشترک بنیاد و فعالان حوزه کارآفرینی برای برقراری عدالت در دسترسی مردم به سفر اعلام کرد: سفر نخستین بخشی است که در شرایط اقتصادی سخت از سبد خانوار حذف میشود و هدف ما این است که این دغدغه را از دوش مردم برداریم تا هر خانواده ایرانی بتواند حداقل سالی یکبار به سفر برود و نشاط عمومی در جامعه تقویت شود.
وی با اشاره به تجربههای میدانی پس از رویدادهای اخیر افزود: در یکی از سفرهای گروهی پس از جنگ ۱۲ روزه، با مردی مواجه شدیم که ۲۶ سال بود به دلیل مشکلات اقتصادی امکان سفر نداشته است. این نمونهها نشان میدهد که ارائه خدمات اقتصادی و استاندارد تا چه اندازه ضروری است.
کمایی با بیان اینکه از سال گذشته فعالیت ایوان بهصورت پایلوت آغاز شده و از ۱۵ شهریور امسال رسماً وارد فاز عملیاتی شده است، گفت: هدف ما تبدیل سفر به یک محصول استاندارد، باکیفیت و مقرونبهصرفه است.
وی خاطرنشان کرد که مدل ایوان چهار ویژگی اصلی دارد و نخستین آن ایجاد یک محصول جدید در صنعت گردشگری کشور است: در مشهد و بسیاری از شهرها، با وجود فراوانی هتلها، زنجیرهای از هتلهای اقتصادی با استاندارد مشخص وجود نداشت. ما هتلهایی را که توان بازسازی نداشتند، وارد زنجیره کرده، نوسازی میکنیم و آنها را با استاندارد مشخص به مسافران عرضه میکنیم.
مدیرعامل گروه سفرهای هوشمند ایوان درباره مدل قیمتگذاری افزود: تابستان گذشته، در اوج سفر، قیمت اقامت در ایوان شبی ۸۰۰ هزار تومان بود؛ در حالی که هتلهای مشابه با سه برابر این نرخ خدمات ارائه میکردند. تلاش کردیم تا در کنار قیمت مناسب، امکانات پرداخت اقساطی نیز فراهم کنیم تا همه اقشار بتوانند از این خدمات بهرهمند شوند.
به گفته وی، برخی نهادها و مجموعهها نیز از این مدل استقبال کردهاند: برای مثال، در استان مازندران یکی از مدیران اعلام کرد آماده است هر فردی را که سفر اولی است و تاکنون به زیارت نرفته، با همراهی ایوان و آستان قدس رضوی به مشهد اعزام کند.
کمایی تأکید کرد: هدف ما این است که هیچ ایرانی به دلیل مشکلات مالی از چرخه سفر حذف نشود و بتوانیم نشاط اجتماعی، امید و تجربه زیارت و سفر را برای همه اقشار فراهم کنیم.
مدیر یکی از زیرمجموعههای بنیاد مستضعفان نیز در مراسم رونمایی از سامانه ایوان اظهار داشت: این پروژه با هدف فراهمسازی سفر ارزان، باکیفیت و در دسترس برای زائران مشهد مقدس آغاز شده است؛ طرحی که علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات سفر، به افزایش ضریب اشغال هتلهای مشهد نیز کمک خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ درصد ظرفیت هتلهای مشهد سالانه خالی میماند و در عین حال بیش از ۳۰ میلیون نفر در کشور تاکنون به مشهد سفر نکردهاند، گفت: «این فاصله بین ظرفیت موجود و تقاضای بالقوه، ما را بر آن داشت تا پروژه سفرهای ایوان را راهاندازی کنیم و زمینه زیارت آسانتر و ارزانتر را برای مردم فراهم کنیم.»