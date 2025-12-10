سامانه ملی ایوان برای دسترسی مردم به سفر‌های ارزان به مشهدالرضا از امروز با حضور مدیرعامل بنیاد مستضعفان آغاز به کار کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سامانه ایوان که برای رزرو هتل‌های مشهد با قیمت مناسب برای تمامی هموطنان در سراسر کشور است امروز به طور رسمی با حضور حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان آغاز به کار کرد.

احسان کمایی، مدیرعامل گروه سفرهای هوشمند ایوان، با اشاره به دغدغه مشترک بنیاد و فعالان حوزه کارآفرینی برای برقراری عدالت در دسترسی مردم به سفر اعلام کرد: سفر نخستین بخشی است که در شرایط اقتصادی سخت از سبد خانوار حذف می‌شود و هدف ما این است که این دغدغه را از دوش مردم برداریم تا هر خانواده ایرانی بتواند حداقل سالی یک‌بار به سفر برود و نشاط عمومی در جامعه تقویت شود.

وی با اشاره به تجربه‌های میدانی پس از رویدادهای اخیر افزود: در یکی از سفرهای گروهی پس از جنگ ۱۲ روزه، با مردی مواجه شدیم که ۲۶ سال بود به دلیل مشکلات اقتصادی امکان سفر نداشته است. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که ارائه خدمات اقتصادی و استاندارد تا چه اندازه ضروری است.

کمایی با بیان اینکه از سال گذشته فعالیت ایوان به‌صورت پایلوت آغاز شده و از ۱۵ شهریور امسال رسماً وارد فاز عملیاتی شده است، گفت: هدف ما تبدیل سفر به یک محصول استاندارد، باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه است.

وی خاطرنشان کرد که مدل ایوان چهار ویژگی اصلی دارد و نخستین آن ایجاد یک محصول جدید در صنعت گردشگری کشور است: در مشهد و بسیاری از شهرها، با وجود فراوانی هتل‌ها، زنجیره‌ای از هتل‌های اقتصادی با استاندارد مشخص وجود نداشت. ما هتل‌هایی را که توان بازسازی نداشتند، وارد زنجیره کرده، نوسازی می‌کنیم و آن‌ها را با استاندارد مشخص به مسافران عرضه می‌کنیم.

مدیرعامل گروه سفرهای هوشمند ایوان درباره مدل قیمت‌گذاری افزود: تابستان گذشته، در اوج سفر، قیمت اقامت در ایوان شبی ۸۰۰ هزار تومان بود؛ در حالی که هتل‌های مشابه با سه برابر این نرخ خدمات ارائه می‌کردند. تلاش کردیم تا در کنار قیمت مناسب، امکانات پرداخت اقساطی نیز فراهم کنیم تا همه اقشار بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

به گفته وی، برخی نهادها و مجموعه‌ها نیز از این مدل استقبال کرده‌اند: برای مثال، در استان مازندران یکی از مدیران اعلام کرد آماده است هر فردی را که سفر اولی است و تاکنون به زیارت نرفته، با همراهی ایوان و آستان قدس رضوی به مشهد اعزام کند.

کمایی تأکید کرد: هدف ما این است که هیچ ایرانی به دلیل مشکلات مالی از چرخه سفر حذف نشود و بتوانیم نشاط اجتماعی، امید و تجربه زیارت و سفر را برای همه اقشار فراهم کنیم.

مدیر یکی از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان نیز در مراسم رونمایی از سامانه ایوان اظهار داشت: این پروژه با هدف فراهم‌سازی سفر ارزان، باکیفیت و در دسترس برای زائران مشهد مقدس آغاز شده است؛ طرحی که علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات سفر، به افزایش ضریب اشغال هتل‌های مشهد نیز کمک خواهد کرد.

او با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ درصد ظرفیت هتل‌های مشهد سالانه خالی می‌ماند و در عین حال بیش از ۳۰ میلیون نفر در کشور تاکنون به مشهد سفر نکرده‌اند، گفت: «این فاصله بین ظرفیت موجود و تقاضای بالقوه، ما را بر آن داشت تا پروژه سفرهای ایوان را راه‌اندازی کنیم و زمینه زیارت آسان‌تر و ارزان‌تر را برای مردم فراهم کنیم.»

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حمل‌ونقل ، سفر
خبرهای مرتبط
همکاری‌های حمل‌ونقل و لجستیک ایران و بلاروس توسعه می‌یابد
آماده باش سازمان راهداری در ۲۲ استان کشور/ هیچ محوری مسدود نیست
بهره‌برداری از ۸.۵ کیلومتر آزادراه تهران - شمال تا سه سال آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
غریبهه
۲۲:۵۷ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
سامانه ایوان واسه پارساله اخبارش الان راه اندازی شده؟
میخواین سفر ارزون بدین چرا با سایتهای معتبر قرار داد نبستین و کد نعرف ندادین واسه رزرو و قیمت کمتر
چرا الکی سامانه زدین؟
بودجه بنیاد اضافیه؟
ملت و چی گیر اوردین؟
۰
۰
پاسخ دادن
عارف تصویب‌نامه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی نهاد‌های شورایی را ابلاغ کرد
رها شدگی بازار ارز و تداوم روند صعودی نرخ دلار
ترانزیت کالا از مرز‌های زمینی کشور به مرز ۱۱ میلیون تُن رسید
تولید شیرخشک نوزاد در آذرماه کمتر از نیاز بازار
۷۰ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند
قیمت انواع گل در روز مادر
پیشرفت زیرسازی راه آهن چابهار _ زاهدان به ۹۵ درصد رسید
۵ هزار و ۴۶۹ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
آخرین اخبار
۵ هزار و ۴۶۹ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
پیشرفت زیرسازی راه آهن چابهار _ زاهدان به ۹۵ درصد رسید
ترانزیت کالا از مرز‌های زمینی کشور به مرز ۱۱ میلیون تُن رسید
قیمت انواع گل در روز مادر
۷۰ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند
تولید شیرخشک نوزاد در آذرماه کمتر از نیاز بازار
رها شدگی بازار ارز و تداوم روند صعودی نرخ دلار
عارف تصویب‌نامه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی نهاد‌های شورایی را ابلاغ کرد
مستمری آذرماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور/ برف و باران در شهرهای شمالی شدت گرفت
نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آينده
فراخوان عمومی تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز
کانال سبز گمرکی بین ایران و قزاقستان ایجاد شود
صرفه اقتصادی قیمت سی ان جی نسبت به بنزین اعلام شد
ارتقای جایگاه ایران در کریدور‌های بین‌المللی ترانزیتی
کنترل جریان نقدینگی کشور از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری
هشدار هواشناسی برای تشدید بارش‌ها تا پایان هفته
تامین ارز واردات از ۴۰.۸ میلیارد دلار گذشت
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۹ آذرماه
تأکید دوباره سازمان مالیاتی بر اخذ مالیات از بنگاه‌داری بانک‌ها
رفیع زاده: محدودیت آزمون جذب ۵۰۰ مدیر جوان برداشته شد
سقاب اصفهانی: اساسنامه سازمان مدیریت راهبردی انرژی در دولت تصویب شد
سامانه ثبت اطلاعات واحد تولیدی صنفی طراحی شد
پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان به پروژه‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی در شهر‌های جدید
مابه التفاوت قیمت برنج به دهک‌های مختلف پرداخت می‌شود/ قیمت شیرخام به زودی اصلاح می‌شود
حراج سکه چهارشنبه‌ها برگزار می‌شود
تمرکز بر «گردشگری زیارت» با هدف کاهش هزینه و افزایش کیفیت خدمات+فیلم
خرید ۸۱۸ میلیون سهم سهام‌داران خُرد بانک آینده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها
افزایش بیش از ۵۴ هزار واحدی شاخص کل بورس/ عبور شاخص کل هم‌وزن از مرز یک میلیون واحد
سامانه ملی ایوان آغاز به کار کرد+فیلم