باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی با اشاره به بارش برف وباران ولغزندگی سطح جادهها و شرایط ویژه جوی در محورهای کوهستانی استان گفت: در چنین شرایطی، لغزندگی و مهگرفتگی از مهمترین عوامل افزایش تصادفات جادهای هستند. بر همین اساس، ضروری است رانندگان پیش از سفر از سلامت کامل خودرو اطمینان حاصل کرده و تجهیزات زمستانه مانند زنجیرچرخ، ضدیخ، چراغهای مهشکن و تایرهای استاندارد را به همراه داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت آشنایی رانندگان با طریقه استفاده صحیح از تجهیزات خودرو در شرایط نامساعد جوی افزود:تنها داشتن وسایل ایمنی کافی نیست بلکه رانندگان باید بدانند چگونه در زمان لغزندگی از ترمزها بهدرستی استفاده کنند، زنجیرچرخ را بهطور صحیح ببندند و در شرایط دید محدود از چراغها و بخاری خودرو بهره گیرند.
پلیس راه کردستان بیان کرد: توصیه میکنیم رانندگان در مسیرهای لغزنده با سرعت مطمئنه حرکت کرده وازهرگونه تابگیری، ترمزناگهانی یا تغییر مسیر غیرمنتظره خودداری کنند. رعایت فاصله طولی با خودروهای دیگر بسیار اهمیت دارد؛ زیرا توقف خودرو در جادههای یخزده به زمان بیشتری نیاز دارد.
وی افزود:در شرایط مهآلود یا هنگام کاهش دید، رانندگان باید چراغهای مهشکن خودرو را روشن کنند و از چراغهای نور بالا که ممکن است دید دیگر رانندگان را مختل کند، پرهیز کنند.
سرهنگ عبدالملکی گفت: انجام سفرهای غیرضروری در شرایط نامساعد جوی توصیه نمیشود و در صورت اجبار به سفر، همراه داشتن سوخت کافی و پوشاک گرم از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس پلیسراه استان کردستان، ضمن اشاره به محورهای پرتردد استان مانند سنندج – کامیاران و سنندج – حسین آباد تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفرهای برونشهری باید شرایط آبوهوایی و وضعیت جادهها را از طریق رسانههای رسمی یا سامانههای ارتباطی پلیس راهور بررسی کنند.
وی از حضور مضاعف ومستمر نیروهای پلیسراه درمحورهای مواصلاتی استان خبردادوافزود:رانندگان با حفظ خونسردی، ازهرگونه شتابگیری وترمزناگهانی خودداری کرده و فاصله طولی ایمن را رعایت کنند.
سرهنگ عبدالملکی در پایان با تأکید بر نقش آگاهی و آرامش در رانندگی زمستانی گفت: رانندگان با رعایت مقررات، شناخت تجهیزات خودرو و صبر در جادههای لغزنده، ضامن سلامت خود و دیگران هستند.
استان کردستان، واقع در منطقهای سرد و کوهستانی، دارای ۳۸ گردنه برفگیر در جادههای بینشهری و ۶۶ گردنه برفگیر در جادههای روستایی است که در زمان بارش باران و برف، بهشدت لغزنده میشوند.