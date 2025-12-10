باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی با اشاره به بارش ‏برف وباران ولغزندگی سطح جاده‌ها و شرایط ویژه جوی در محور‌های ‏کوهستانی استان گفت: در چنین شرایطی، لغزندگی و مه‌گرفتگی از مهم‌ترین ‏عوامل افزایش تصادفات جاده‌ای هستند. بر همین اساس، ضروری است رانندگان ‏پیش از سفر از سلامت کامل خودرو اطمینان حاصل کرده و تجهیزات زمستانه ‏مانند زنجیرچرخ، ضدیخ، چراغ‌های مه‌شکن و تایر‌های استاندارد را به همراه ‏داشته باشند. ‏

وی با تأکید بر ضرورت آشنایی رانندگان با طریقه استفاده صحیح از تجهیزات ‏خودرو در شرایط نامساعد جوی افزود:تنها داشتن وسایل ایمنی کافی نیست بلکه ‏رانندگان باید بدانند چگونه در زمان لغزندگی از ترمز‌ها به‌درستی استفاده کنند، ‏زنجیرچرخ را به‌طور صحیح ببندند و در شرایط دید محدود از چراغ‌ها و بخاری ‏خودرو بهره گیرند. ‏

پلیس راه کردستان بیان کرد: توصیه می‌کنیم رانندگان در مسیر‌های لغزنده با ‏سرعت مطمئنه حرکت کرده وازهرگونه تاب‌گیری، ترمزناگهانی یا تغییر مسیر ‏غیرمنتظره خودداری کنند. رعایت فاصله طولی با خودرو‌های دیگر بسیار اهمیت ‏دارد؛ زیرا توقف خودرو در جاده‌های یخ‌زده به زمان بیشتری نیاز دارد‎. ‎

وی افزود:در شرایط مه‌آلود یا هنگام کاهش دید، رانندگان باید چراغ‌های مه‌شکن ‏خودرو را روشن کنند و از چراغ‌های نور بالا که ممکن است دید دیگر رانندگان ‏را مختل کند، پرهیز کنند. ‏

سرهنگ عبدالملکی گفت: انجام سفر‌های غیرضروری در شرایط نامساعد جوی ‏توصیه نمی‌شود و در صورت اجبار به سفر، همراه داشتن سوخت کافی و ‏پوشاک ‏گرم از اهمیت بالایی برخوردار است. ‏

رئیس پلیس‌راه استان کردستان، ‏ضمن اشاره به محور‌های پرتردد استان مانند ‏سنندج – کامیاران و سنندج – حسین آباد تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز ‏سفر‌های برون‌شهری باید شرایط آب‌وهوایی و وضعیت جاده‌ها را از طریق ‏رسانه‌های رسمی یا سامانه‌های ارتباطی پلیس راهور بررسی کنند. ‏

وی از حضور مضاعف ومستمر نیرو‌های پلیس‌راه درمحور‌های مواصلاتی ‏استان خبردادوافزود:رانندگان با حفظ خونسردی، ازهرگونه شتاب‌گیری ‏وترمزناگهانی خودداری کرده و فاصله طولی ایمن را رعایت کنند. ‏

سرهنگ عبدالملکی در پایان با تأکید بر نقش آگاهی و آرامش در رانندگی ‏زمستانی گفت: رانندگان با رعایت مقررات، شناخت تجهیزات خودرو و صبر در ‏جاده‌های لغزنده، ضامن سلامت خود و دیگران هستند. ‏

استان کردستان، واقع در منطقه‌ای سرد و کوهستانی، دارای ۳۸ گردنه برف‌گیر ‏در جاده‌های بین‌شهری و ۶۶ گردنه برف‌گیر در جاده‌های روستایی است که در ‏زمان بارش باران و برف، به‌شدت لغزنده می‌شوند. ‏