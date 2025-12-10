باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - این مراسم به همت کمیته بانوان هفته زن و با حضور فرماندار، معاون سیاسی فرمانداری، بخشداران، مسئولان محلی و جمعی از بانوان فعال اجتماعی و فرهیخته شهرستان برگزار شد.
کمال ابراهیمی، فرماندار شهرستان گالیکش، در این مراسم ضمن تبریک این مناسبت فرخنده، حضرت فاطمه زهرا (س) را اسوه بیبدیل بانوان جهان دانست و گفت: سیره و شخصیت حضرت زهرا (س) چراغ راه و الگویی جامع برای همه انسانها، به ویژه بانوان، در عرصههای فردی، خانوادگی و اجتماعی است.
وی نقش بانوان در توسعه و پیشرفت جامعه را محوری و بیبدیل خواند و از حضور پررنگ و تأثیرگذار آنان در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تقدیر کرد.
گفتنی است در این همایش، از زحمات و فعالیتهای بانوان مؤثر و فعال شهرستان گالیکش نیز تقدیر به عمل آمد.