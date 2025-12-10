همایش "جشن بانوی باشکوه" صبح امروز ، به مناسبت گرامیداشت سالروز میلاد حضرت فاطمه‌ زهرا (سلام‌الله‌علیها) و روز زن، در کانون شهید محمدباقر خسروی شهرستان گالیکش برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - این مراسم به همت کمیته بانوان هفته زن و با حضور فرماندار، معاون سیاسی فرمانداری، بخشداران، مسئولان محلی و جمعی از بانوان فعال اجتماعی و فرهیخته شهرستان برگزار شد.

کمال ابراهیمی، فرماندار شهرستان گالیکش، در این مراسم ضمن تبریک این مناسبت فرخنده، حضرت فاطمه زهرا (س) را اسوه بی‌بدیل بانوان جهان دانست و گفت: سیره و شخصیت حضرت زهرا (س) چراغ راه و الگویی جامع برای همه انسان‌ها، به ویژه بانوان، در عرصه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی است.

وی نقش بانوان در توسعه و پیشرفت جامعه را محوری و بی‌بدیل خواند و از حضور پررنگ و تأثیرگذار آنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تقدیر کرد.

گفتنی است در این همایش، از زحمات و فعالیت‌های بانوان مؤثر و فعال شهرستان گالیکش نیز تقدیر به عمل آمد.

برچسب ها: روز زن ، ولادت حضرت زهرا (س)
خبرهای مرتبط
مراسم جشن سالروز ورود امام حسن عسکری به گرگان از قاب رسانه استانی گلستان
برپایی ۵۰ پایگاه در راستای برگزاری جشن عاطفه‌ها از امروز در شهر‌های گلستان
قولی که عملی شد؛ پدر ابوالفضل در آستانه مهر به خانه بازگشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تصویب بالاترین حداقل دستمزد کارگران با هماهنگی دولت و تشکل‌ها
«عبدالغفور امانزاده» دبیر مجمع نمایندگان گلستان شد