قوه قضاییه اعلام کرد: دستور جلب ۷ نفر دیگر از محکومان پرونده چای دبش که به دفعات صادر و در اختیار ضابطین عام و خاص قرار گرفته مجددا صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دستور جلب هفت نفر دیگر از محکومان پرونده چای دبش که به دفعات صادر و در اختیار ضابطین عام و خاص قرار گرفته مجدد صادر شد. اجرای حکم این افراد از زمان قطعی شدن حکم و وصول پرونده به اجرای احکام با صدور دستور مجدد جلب به ضابطین مورد پیگیری قرار گرفته و در آخرین اقدام نیز در ۱۶ آذر ۱۴۰۴ از طریق عملیات ویژه دادستانی تهران در حال پیگیری است.

محکومان یاد شده متواری هستند.

همه محکومان پرونده چای دبش از سوی مرجع قضایی ممنوع الخروج و ممنوع المعامله هستند و اقدام قانونی لازم در راستای ضبط قرار تامین محکومین متواری صورت گرفته است.

تاکنون ۱۱ نفر از محکومان جلب و در حال اجرای حکم هستند.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: قوه قضاییه ، حکم جلب
خبرهای مرتبط
موحدی: انتخابات ۱۴۰۵ در بستر امنیت و مشارکت گسترده برگزار خواهد شد
تکذیب مطالب خلاف واقع منتشره در فضای مجازی و همچنین در مجلس در مورد یک فعال اجتماعی و سیاسی
محسنی اژه‌ای: ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مُعسر به کار گرفته شود
دادستان تهران:
هیچ مراجعه‌کننده‌ای نباید با نارضایتی مجموعه قضایی را ترک کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردار حسینی: یک‌بار برای همیشه باید بساط کاربری‌های غیرمجاز جمع شود!
ترافیک عادی در اکثر معابر پایتخت/ ترافیک سنگین در بهشت زهرا (س)
واژگونی خودروی پژو ۲۰۶ در برخورد زنجیره‌ای ۴ وسیله نقلیه در بزرگراه باقری
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «قابل قبول»
توسعه همکاری محیط زیستی ایران و نروژ/تاکید بر مقابله جهانی با آلودگی پلاستیک
آخرین اخبار
سردار حسینی: یک‌بار برای همیشه باید بساط کاربری‌های غیرمجاز جمع شود!
توسعه همکاری محیط زیستی ایران و نروژ/تاکید بر مقابله جهانی با آلودگی پلاستیک
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «قابل قبول»
ترافیک عادی در اکثر معابر پایتخت/ ترافیک سنگین در بهشت زهرا (س)
واژگونی خودروی پژو ۲۰۶ در برخورد زنجیره‌ای ۴ وسیله نقلیه در بزرگراه باقری
افزایش اعتبار و شارژ کالابرگ دهک‌های اول تا سوم از شنبه
بررسی وضعیت بازار ارز با حضور مدنی‌زاده، فرزین و جمعی از اقتصاددانان
لغو اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در پایتخت از فردا/ فعالیت اصناف به روال عادی برگشت
آنچه باید درباره مدیران کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ بدانید؟
لغزندگی معابر تهران به‌دلیل بارش باران و عدم دید کافی/ رانندگان با احتیاط برانند
مادران و همسران شهدا صاحبان واقعی جایگاه بهشتی هستند
میانگین سن بازنشستگی ۵۲ سال است
موحدی: انتخابات ۱۴۰۵ در بستر امنیت و مشارکت گسترده برگزار خواهد شد
ریشه مشکلات اقتصادی کشور؛ از ساختار نامتوازن نظام مالیاتی تا عدم هدایت صحیح نقدینگی
انتقاد تند زاکانی از تصمیم کارگروه اضطرار برای تداوم اجرای طرح زوج و فرد
اکران ۱۵۱ سازه شهری در پایتخت برای روز زن و میلاد حضرت زهرا (س)
اطلاعات نسخه‌های الکترونیک در دسترس بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی است
بنیاد امور بیماری‌های خاص به مطالبات بیماران پروانه‌ای پاسخی نمی دهد
«نگار آسمانی» به فرهنگسرا‌های پایتخت می‌آید
تداوم محدودیت ترافیکی زوج و فرد در پایتخت
توجه به روایت‌گری زندگی شهدا به ویژه شهدای نخبه علمی
دستور جلب مجدد ۷ محکوم متواری پرونده چای دبش صادر شد
توضیح استاندار تهران درباره نحوه تصمیم‌گیری برای تعطیلی
انسداد چالوس و تهران - شمال/ ترافیک سنگین و الزام داشتن زنجیرچرخ در جاده‌ها
۵ استان درگیر سیل، آبگرفتگی و کولاک شدند/ امدادرسانی هلال‌احمر به بیش از ۲ هزار نفر
سردار حسینی: طرح زوج‌وفرد راه‌حل نهایی آلودگی هوا نیست