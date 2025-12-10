باشگاه خبرنگاران جوان - عوامل برنامه «اعجوبهها» صبح روز چهارشنبه، ۱۹ آذر با حضور در واحد ۱۶۲ ادارهکل روابطعمومی صداوسیما، ضمن دریافت تماسهای مردمی از رضایت بینندگان نسبت به مجری جدید، دکور تازه و روند برنامه سخن گفتند.
در ادامه نظرات دستاندرکاران حضوریافته در ۱۶۲ آمده است:
ارزش ارتباط مستقیم با مردم برای تولید برنامه
مصطفی صادقمحمدی، تهیهکننده «اعجوبهها» گفت: مخاطبان عمدتا از تهران تماس گرفتند اما از شهرستانهایی چون کهگیلویهوبویراحمد، تبریز و… هم تلفن داشتیم و عمدتا از برنامه و فضای جدید و مجری استقبال کردند. ضمن اینکه انتقاداتی هم از مدل بازیها داشتند.
وی تصریح کرد: حضور عوامل تولید در واحد ۱۶۲ اتفاق خوبی است. اینکه مستقیم با مردم ارتباط داریم و این حذف واسطه مهم است؛ ارتباط مؤثر و دائمی ما با روابطعمومی راهگشاست، چراکه متوجه میشویم مردم به چه چیز اقبال نشان میدهند و این نکات در فصول و ضبطهای بعدی یاریرسان است.
بازخورد مثبت درباره حضور بچهها در فصل جدید
محمد اقدمنژاد، مجری برنامه «اعجوبهها» هم گفت: عمدتا از تهران و ایلام تماس گرفتند و ابراز رضایت کردند از اینکه بچهها در فصل جدید خودشان هستند؛ امیدوارم این موارد مثبت را تقویت کنیم، چراکه بانمکی و شیرینی بچهها در جذابیت برنامه نمود بیشتری دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که دلیل اقبال والدین و کودکان نسبت به خودش را چه میداند، اظهار کرد: بچهها و خانوادهها محبت دارند. کار با کودک شیرین است. وقتی در عالم کودکان غرق شده و بچگی میکنید، اساسا متوجه گذشت زمان نمیشوید. این محبت خود بچههاست که صاف و زلال هستند و هرگونه که با آنها رفتار کنید، آنها هم همانطور بازخورد میدهند. در برنامه مهمان از شهرستانهایی چون تبریز، قزوین، همدان و... داشتهایم، اما امیدوارم جریان این برنامه به این سمت برود که بتوانیم بیشتر از شهرستانها میزبانی کنیم.
مجری «اعجوبهها» تصریح کرد: اقدام واحد ۱۶۲ در میزبانی از عوامل برنامهها قابل تقدیر است، چراکه شاید کمتر بشود این میزان دقیق نظرات مخاطب را رصد کرد و نظرات را شنید. این دم به دم با مخاطب حرف زدن خوب است.
رضایت از دکور تازه برنامه
امیرحسین امینی، دستیار تهیه «اعجوبهها» درباره تماسهای مردمیبه خبرنگار هفتهنامه صداوسیما بیان کرد: بیشتر تماسها از ایلام و تهران و نظر مخاطبان عمدتا در مورد مجری ما بود؛ اقدمنژاد مجری جدید برنامه است و تجربه خوبی در کار با کودکان داشت و توانسته نظر مثبت بسیاری را جلب کند. خدا را شاکریم که بسیاری از مردم از این مجری ابراز رضایت میکنند. همچنین مخاطبان درباره دکور تازه برنامه که برای کودکان بسیار مناسب بوده است، اظهار رضایت کردند.
وی افزود: میزبانی واحد ۱۶۲ از ما و برنامهمان ایده خوبی بود؛ پدر و مادرها تماس گرفتند و خداراشکر ابراز رضایت کردند.
اهمیت دریافت بازخورد بیواسطه مردم
معین دسترنج، سردبیر برنامه «اعجوبهها» با اشاره به مخاطبانی که از شهرهای مختلف تماس گرفته بودند، گفت: مخاطبان از برنامه تعریف کردند و عمدتا درخواست داشتند که برنامه همان ۲۱:۳۰ روی آنتن برود و منظم باشد.
وی با تأکید بر اهمیت کار ۱۶۲ در میزبانی از عوامل برنامهها تأکید کرد: برای برنامهساز دریافت نظر مستقیم و بیواسطه مردم موضوع مهمی است و ما همیشه دنبال چنین بازخوردی بودیم و این کار ویژهای است که ۱۶۲ انجام میدهد.