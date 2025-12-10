رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: روایت‌گری زندگی شهدا به ویژه شهدای نخبه علمی باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان- در دیدار با خانواده شهید «علیرضا زینلی» شهید نخبه علمی و فرزندان شهیدش «آیما و هیدا زینلی» از شهدای جنگ تحمیلی۱۲ روزه، یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای جنگ ۱۲روزه را گرامی داشت و با ابلاغ سلام مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دکتر پزشکیان، رئیس جمهور محترم، گفت: مقام معظم رهبری می‌فرمایند که نگران و دلتنگ خانواده شهدا هستند و برای آنها دعا می‌کنند.

معاون رئیس جمهور در این دیدار با بیان اینکه شهدای جنگ ۱۲ روزه مظلومانه به شهادت رسیدند به بیان روایت‌هایی از شهدای جنگ ۱۲ روزه از جمله خانواده شهیدان باکویی پرداخت و گفت: روایت‌گری زندگی شهدا به ویژه شهدای نخبه علمی باید مورد توجه قرار بگیرد. شهید علیرضا زینلی با قدم برداشتن در مسیر علم و کسب مقام شهادت بهترین انتخاب زندگی خود را داشت.

مهندس اوحدی با تاکید بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا به ویژه دو کودک معصوم شهید «آیما و هیلدا زنیلی» بر ساخت مدرسه‌ای مزین به نام این ۲ کودک مظلوم شهید تاکید کرد و گفت: شهید علیرضا زینلی به خاطر وفاداری علمی خود از همه داشته‌هایش حتی دو کودک عزیز و دلبند خود گذشت.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به شهادت نخبگان علمی کشور از جمله شهید علیرضا زینلی در جنگ ۱۲ روزه، گفت: دشمن با محاسبات باطل خود فکر می‌کرد با به شهادت رساندن نخبگان و فرماندهان، رژیم را نابود خواهد کرد، اما به آنچه می‌خواستند نرسیدند.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: دولت و مسئولان باید طوری برنامه‌ریزی کنند که مردم جامعه قدر نخبگان و سرمایه‌های علمی کشور را بدانند، این نخبگان علمی می‌توانستند بالاترین حقوق را در هر کشوی دریافت کنند، اما پای ارزش‌های میهن اسلامی ایستادند. امروز یاد و خاطره شهدا وحدت و انسجام بین مردم را حفظ می‌کند و روایتگری شهدا موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد

مهندس اوحدی با اشاره به حدیث قدسی، اظهار داشت: خداوند فرموده اگر من داغی بر دل شما گذاشته و عزیزتان را از شما دور کرده‌ام، بدانید که خودم جایگزین او در نزد خانواده هستم. همچنین خداوند به ما انسان‌های زمینی هم امر فرموده که وظیفه سنگینی دارید، زیرا اگر دل آنها را شاد کنید من نیز شاد می‌شوم، اما اگر آنها را بیازارید، مرا آزرده‌اید.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن گرامی‌داشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: تقاضای من از مردم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی توجه ویژه به خانواده شهدا است که برای حفظ ارزش‌های نظام از همه داشته‌های خود گذشتند.

مادر شهیدان آیما و هیلدا زینلی و همسر شهید علیرضا زینلی در این دیدار به بیان روایت‌هایی از خانواده چهار نفره خود پرداخت و گفت: ما دانشجو بودیم که زندگی‌مان را آغاز کردیم و سعی کردیم با شور این زندگی را ادامه دهیم. فرار نخبگان از کشور نباید رخ ندهد و شرایطی فراهم شود که از ظرفیت جوانان نخبه بهره برد.

حمیده پازوکی، همسر شهید علرضا زینلی گفت: امثال علیرضا که در صنعت دفاعی کشور کار کردند با مظلومیت به شهادت رسیدند، خانواده ۴ نفرماه ما زندگی معمولی داشت، اما زندگی ما پایان معمولی نداشت، اکنون رسالت من این است که مظلومیت آیما، هیلدا و ۴۷ کودک شهید جنگ ۱۲ روزه را به دنیا نشان دهم.

