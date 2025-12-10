باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - آخوند گوکلان دبیر المپیاد علمی طلاب اهل سنت کشور گفت:همزمان با سراسر کشور، المپیاد علمی طلاب علوم دینی اهل سنت با حضور ۱۲۹ طلبه برادر و خواهر از استان گلستان در مدرسه علوم دینی سراج‌الرسول آق‌قلا برگزار شد.

او ادامه داد:استان گلستان با وجود استعداد‌های درخشان طلاب در آزمون سطح یک المپیاد علمی طلاب، ۳۵ طلبه برادر و ۳۹ طلبه خواهر و همچنین در آزمون سطح دو نیز ۴۵ طلبه برادر و ۱۰ طلبه خواهر به رقابت پرداختند.

دبیر المپیاد علمی طلاب اهل سنت کشور افزود:استان گلستان با شرکت ۱۲۹ طلبه در المپیاد علمی طلاب علوم دینی، پیشتاز کشور است.