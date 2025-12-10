مرحله اول استانی المپیاد علمی ۱۴۰۴ ویژه طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت گلستان با حضور ۱۲۹ طلبه برادر و خواهر در آق‌قلا برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - آخوند گوکلان دبیر المپیاد علمی طلاب اهل سنت کشور گفت:همزمان با سراسر کشور، المپیاد علمی طلاب علوم دینی اهل سنت با حضور ۱۲۹ طلبه برادر و خواهر از استان گلستان در مدرسه علوم دینی سراج‌الرسول آق‌قلا برگزار شد.

او ادامه داد:استان گلستان با وجود استعداد‌های درخشان طلاب در آزمون سطح یک المپیاد علمی طلاب، ۳۵ طلبه برادر و ۳۹ طلبه خواهر و همچنین در آزمون سطح دو نیز ۴۵ طلبه برادر و ۱۰ طلبه خواهر به رقابت پرداختند.

دبیر المپیاد علمی طلاب اهل سنت کشور افزود:استان گلستان با شرکت ۱۲۹ طلبه در المپیاد علمی طلاب علوم دینی، پیشتاز کشور است.

برچسب ها: طلاب ، المپیاد علمی طلاب
خبرهای مرتبط
آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه گلستان
بیانیه علما، روحانیان و طلاب اهل سنت گلستان برای دعوت به راهپیمایی پرشکوه در روز قدس
یوم‌الله ۲۲ بهمن؛ دعوت اهل سنت گلستان به نمایش اتحاد و وفاداری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تصویب بالاترین حداقل دستمزد کارگران با هماهنگی دولت و تشکل‌ها
«عبدالغفور امانزاده» دبیر مجمع نمایندگان گلستان شد