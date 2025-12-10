دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران از تداوم اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت تا پایان سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عباس نژاد دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران، از تداوم اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت تا پایان سال خبر داد و گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، بهبود محسوسی در وضعیت کیفیت هوا تا ایام عید نوروز نخواهیم داشت.

دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران با اشاره به افزایش آلاینده‌های جوی در روز‌های اخیر اظهار کرد: با وجود برخی تغییرات مقطعی در شرایط جوی، بررسی‌ها و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت آلودگی هوا تا حوالی عید بهبود قابل توجهی نخواهد داشت.

وی افزود: بر این اساس و در راستای کاهش تردد خودرو‌ها و کنترل آلاینده‌ها، طرح زوج و فرد تا پایان سال در تهران به‌طور مستمر اجرا خواهد شد.

دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران با تأکید بر ضرورت همراهی شهروندان تصریح کرد: استمرار این محدودیت‌ها با هدف حفظ سلامت عمومی و کاهش پیامد‌های ناشی از آلودگی هوا در دستور کار قرار دارد و از شهروندان درخواست می‌شود با رعایت توصیه‌ها، از تردد‌های غیرضروری خودداری کنند.

منبع: مهر

برچسب ها: طرح زود و فرد ، کارگروه کاهش آلودگی هوا
تبادل نظر
