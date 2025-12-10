باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ با آغاز موج جدید آنفولانزا در استان کهگیلویه و بویراحمد، میزان مراجعه و بستری بیماران در مراکز درمانی بهطور چشمگیری افزایش یافته و به ویژه کودکان خردسال در معرض خطر بیشتری قرار گرفتهاند.
ماجرا از اوایل آذرماه امسال آغاز شد؛ زمانی که نشانههای موج جدید بیماری آنفلوآنزا آرامآرام در جامعه نمایان شد و مراجعات به درمانگاههای دولتی و خصوصی استان روندی صعودی پیدا کرد.
مسلم شریفی، سخنگوی پیشگیری از آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد، در جمع خبرنگاران توضیح داد که تفاوت علائم آنفلوآنزا با سایر بیماریهای تنفسی نظیر سرماخوردگی یا کرونا چندان محسوس نیست و همین موضوع شناسایی موج جدید را دشوار کرده بود.
با مثبت شدن نمونههای آزمایشگاهی، روشن شد که استان نیز درگیر اپیدمی آنفلوآنزای فصلی شده است، بیماریای که هر ده سال بار دیگر در جهان و کشورمان چهره نشان میدهد و امسال نیز با تأخیر یک تا سه هفتهای نسبت به سایر استانها گریبان کهگیلویه و بویراحمد را گرفته است.
با آغاز رصد و مراقبتهای جدیتر از هشتم یا نهم آذرماه، سیر صعودی ابتلا آشکارتر شد. تعداد بیماران بستری با علائم حاد تنفسی به سرعت افزایش یافت و در کمتر از ده روز از ۵۳ نفر به ۱۷۲ نفر رسید.
آماری که دیروز حتی عدد ۱۸۱ را هم لمس کرد. مهمتر آنکه، همانطور که شریفی هشدار داده است، بیش از ۵۰ درصد از این بیماران کودکان زیر پنج سال هستند و سویه فعلی ویروس نیز عمدتاً میان کودکان، نوجوانان و جوانان زیر ۲۵ سال در گردش است.
این آمار نهتنها زنگ خطر را برای والدین، بلکه برای کل جامعه به صدا درآورده است؛ چراکه این گروههای سنی میتوانند به کانونی برای انتقال بیماری به سایر اقشار، بهویژه سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای بدل شوند.
افزایش ناگهانی بیماران حاد و بستری، زنگ خطری جدی برای نظام سلامت استان بود؛ بهویژه زمانی که طی روزهای اخیر ۱۰ نفر به دلیل وخامت حال در بخش ICU بستری شدند.
این موضوع، به گفته شریفی، نشانهای از بالارفتن شدت و تهاجمیتر شدن بیماری در جامعه است. از سوی دیگر، در حوزه سرپایی نیز هزار و ۲۰۰ مراجعه با علائم آنفلوآنزا در مراکز منتخب دولتی و پایگاههای مراقبتی ثبت شده که بخش اعظم آنها نیز مربوط به گروه سنی زیر ۲۵ سال است.
در چنین شرایطی، تصمیمگیری برای تعطیلی مدارس و برگزاری کلاسها به صورت غیرحضوری به سرعت در دستور کار ستاد استانی مقابله با بیماریهای تنفسی قرار گرفت.
شریفی تأکید کرد که هرچند بیماری در همه گروههای سنی میتواند بروز کند، اما کودکان و نوجوانان هم خود در معرض خطرند و هم به عنوان ناقلان فعال، بیماری را به خانه و سایر اعضای خانواده منتقل میکنند.
وی تعطیلی مدارس را تصمیمی صحیح و به موقع دانست و خاطرنشان کرد که با اجرای این سیاست، مراجعات سرپایی و روند افزایشی بیماران بستری تا حد قابل توجهی کاهش یافته است.
با این حال، شریفی هشدار داد که نباید در برابر این کاهش نسبی، دچار خوشبینی زودهنگام شد؛ چراکه به دلیل سیر طبیعی بیماری، موارد بدحال ممکن است با تأخیر به مراکز درمانی مراجعه کنند و انتظار میرود تا اواسط بهمنماه همچنان درگیر موج فعلی باشیم.
وی با اشاره به تجربه تلخ شیوع کرونا یادآور شد: اگر منتظر بمانیم تا موارد مرگومیر بالا برود و آنوقت به فکر مداخله و تعطیلی بیفتیم، دیگر کار چندانی از دستمان برنمیآید. باید پیش از وقوع بحران، اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیریم؛ اتفاقی که خوشبختانه این بار رخ داد.
شریفی در بخشی دیگر از سخنان خود به ویژگیهای بیماری امسال پرداخت و گفت: ویروس فعلی که با سویه H3N2 شایع شده، واکسنگریز است و رعایت شیوهنامههای بهداشتی اهمیت مضاعفی یافته است.
وی بار دیگر بر علائم شایع بیماری شامل تب، سرفه، آبریزش بینی، گلودرد و بدندرد تأکید کرد و به خانوادهها هشدار داد: در صورت ظهور این علائم، فرد بیمار باید بلافاصله از سایر اعضای خانواده جدا شود و بهویژه از تماس با سه گروه آسیبپذیر، یعنی کودکان زیر پنج سال، زنان باردار و سالمندان بالای ۶۵ سال، خودداری کند.
در همین راستا، توصیههای پیشگیرانه بار دیگر به صدر توجه خانوادهها بازگشته است: مراقبت جدی از کودکان خردسال، جداسازی فوری فرد بیمار از سایر اعضا، استفاده از ماسک، رعایت بهداشت فردی، پرهیز از حضور بیماران در مکانهای عمومی و مدرسه و محدود کردن کارهای روزمره بیرون از منزل برای بیماران. شریفی از خانوادهها خواست با رعایت این نکات ساده اما حیاتی، سهم خود را در کنترل و مهار بیماری ایفا کنند.
در نهایت، اگرچه موج فعلی آنفلوآنزا با سرعت در حال گسترش است و گروههای حساس بهویژه کودکان آسیبپذیرتر از همیشهاند، اما تجربه این روزها و مداخلات سریع نظیر تعطیلی مدارس و جدیت در رعایت پروتکلهای بهداشتی، نشان میدهد که با همدلی و هوشیاری میتوان از شدت بحران کاست و سلامت جامعه را حفظ کرد.
همانگونه که موج آنفلوآنزا بیخبر و سریع از راه رسید و خانوادهها را نگران ساخت، اکنون زمان آن است که با مراقبت بیشتر، اطلاعرسانی دقیق و تصمیمات به موقع، این حلقه بیماری را بشکنیم و دوباره به نقطه امن بازگردیم؛ جایی که سلامت کودکان و آرامش خانوادهها بار دیگر برقرار شود.