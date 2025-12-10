معاون وزیر نیرو گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بخشی از مشکلات ناترازی برق کشور را کم می‌کند، اما مدیریت مصرف و بهینه‌سازی، بسیار مهم‌تر است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن طرزطلب روز چهارشنبه در بازدید از طرح‌های نیروگاه‌های خورشیدی استان یزد افزود: امیدوارم تا اواخر دی‌ماه با بهره برداری از نیروگاه های در حال احداث استان، ظرفیت نصب شده از مرز ۴۰۰ مگاوات عبور کند، استان یزد توان بسیار بالایی دارد و با توجه به اینکه رتبه استان در سال گذشته رتبه برتر کشور بوده، انتظار می‌رود این جایگاه دوباره تکرار شود.

وی اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود، تعدد مجوزهای صادرشده برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی است که تاکنون اقدام عملی برای ساماندهی آن انجام نشده است.

مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد نیز گفت: یکی از چالش‌های کشور موضوع ناترازی برق است ،اکنون حدود ۳۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی در استان فعال است و در ماه های آتی ۱۰۰ مگاوات دیگر اضافه می‌شود.

"سید عباس حسینی" افزود: تا پایان دولت چهاردهم با رشد و توسعه طرح‌های خورشیدی، جهش چشمگیری در جهت رفع ناترازی برق استان و کشور ایجاد می شود.

وی اضافه کرد: این نیروگاه با هدف تأمین برق پایدار و با بهره‌گیری از ظرفیت انرژی خورشیدی، در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و ارتقای تاب‌آوری شبکه نقش مهمی دارد.

طرز طلب، در این بازدید، روند پیشرفت و توسعه نیروگاه های خورشیدی و چالش‌های موجود آنها را بررسی کرد.

