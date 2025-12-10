باران‌ که طی روز‌های گذشته به‌صورت پیوسته ادامه داشت، موجب شد رودخانه چولهول پس از دوره‌ای کاهش دبی، بار دیگر با نیرویی چشمگیر و صدایی رسا به جریان بیفتد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - افزایش حجم آب در  رودخانه چولهول، آبشار زیبای افرینه را نیز زنده‌تر و پرخروش‌تر از پیش به نمایش گذاشته و جلوه‌ای تازه به آن بخشیده است.

جاری شدن آب زلال از دل ارتفاعات و سقوط پرقدرت آن از صخره‌های افرینه، تصویری دیدنی پدید آورده که نگاه هر بیننده‌ای را جذب می‌کند. فضای پیرامون آبشار و مسیر‌های منتهی به آن نیز با رطوبت و طراوت ناشی از بارش‌ها سرزنده‌تر شده و جلوه‌های طبیعی منطقه را برجسته‌تر کرده است.

این تغییرات نه‌تنها چشم‌انداز محیط را زیباتر کرده، بلکه باعث شده علاقه‌مندان طبیعت، عکاسان و گردشگران بیشتری برای مشاهده این منظره به منطقه سفر کنند. صدای پرطنین آب، هوای پاک و مناظر دوباره جان‌گرفته، احساسی از نشاط و آرامش در میان بازدیدکنندگان ایجاد کرده و فضای کلی منطقه را دگرگون ساخته است.

در مجموع، بارش‌های اخیر فرصتی تازه برای تجربه زیبایی‌های افرینه فراهم کرده و نشانه‌ای از پویایی و حیات دوباره طبیعت در این بخش از استان است.

