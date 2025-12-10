مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، پویش مردمی «در سایه مادر» در ۱۱ شهرستان استان برگزار می‌شود.  

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید محمد نور موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: این پویش روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه با هدف ترویج فرهنگ درختکاری، حفظ منابع طبیعی و گسترش فضای سبز در شهرستان‌های بندرعباس، حاجی‌آباد، میناب، قشم، جاسک، سیریک، بشاگرد، رودان، بندرلنگه، بندرخمیر و پارسیان برگزار خواهد شد.  

او افزود: پویش «در سایه مادر» بخشی از طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت است که به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز شده و بر جلب مشارکت عمومی برای حفاظت از محیط زیست تأکید دارد.  

مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان تصریح کرد: در این پویش، گونه‌های مقاوم به اقلیم گرم و خشک مانند اکالیپتوس، درمان‌عقرب، چوج، گیش‌ختمی دریایی، کهور و کَرت ایرانی کاشته می‌شود تا علاوه‌بر افزایش پوشش گیاهی، پایداری اکوسیستم‌های استان تقویت شود.  

موسوی ادامه داد: از زمان آغاز طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت تاکنون، بیش از ۴۵۰ پویش درختکاری در هرمزگان اجرا شده و بیش از پنج میلیون اصله نهال در مناطق مختلف تولید و کاشته شده است.  

او گفت: این طرح نقش مهمی در بهبود شرایط زیست‌محیطی، توسعه فضاهای سبز و افزایش تاب‌آوری مناطق خشک و کم‌بارش استان دارد.  

مدیرکل منابع طبیعی یادآور شد: طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت از دی‌ماه ۱۴۰۱ اعلام و از فروردین ۱۴۰۲ به‌طور رسمی آغاز شده است که بر اساس برنامه، طی چهار سال ۲۲ میلیون اصله نهال در نقاط مختلف هرمزگان کاشته خواهد شد.  

موسوی در پایان افزود: پویش «در سایه مادر» فرصتی است تا هر شهروند با کاشت یک درخت، هم یاد مادر را گرامی بدارد و هم در حفاظت از زمین و منابع طبیعی کشور سهمی داشته باشد.  

منبع:روابط عمومی منابع طبیعی 

برچسب ها: منابع طبیعی ، هرمزگان
