او افزود: پویش «در سایه مادر» بخشی از طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت است که به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز شده و بر جلب مشارکت عمومی برای حفاظت از محیط زیست تأکید دارد.
مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان تصریح کرد: در این پویش، گونههای مقاوم به اقلیم گرم و خشک مانند اکالیپتوس، درمانعقرب، چوج، گیشختمی دریایی، کهور و کَرت ایرانی کاشته میشود تا علاوهبر افزایش پوشش گیاهی، پایداری اکوسیستمهای استان تقویت شود.
موسوی ادامه داد: از زمان آغاز طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت تاکنون، بیش از ۴۵۰ پویش درختکاری در هرمزگان اجرا شده و بیش از پنج میلیون اصله نهال در مناطق مختلف تولید و کاشته شده است.
او گفت: این طرح نقش مهمی در بهبود شرایط زیستمحیطی، توسعه فضاهای سبز و افزایش تابآوری مناطق خشک و کمبارش استان دارد.
مدیرکل منابع طبیعی یادآور شد: طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت از دیماه ۱۴۰۱ اعلام و از فروردین ۱۴۰۲ بهطور رسمی آغاز شده است که بر اساس برنامه، طی چهار سال ۲۲ میلیون اصله نهال در نقاط مختلف هرمزگان کاشته خواهد شد.
موسوی در پایان افزود: پویش «در سایه مادر» فرصتی است تا هر شهروند با کاشت یک درخت، هم یاد مادر را گرامی بدارد و هم در حفاظت از زمین و منابع طبیعی کشور سهمی داشته باشد.
