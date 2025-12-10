باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدامات و آمادگیهای این وزارتخانه در حوزه انرژیهای سبز و تجدیدپذیر گفت: «در این زمینه، ظرفیت نصب هزار مگاوات پنل خورشیدی را اعلام کردهایم و نقاط مناسب برای نصب نیروگاه را نیز معرفی نمودهایم. امیدواریم با تامین مالی، بتوانیم تمام دانشگاههای کشور را در این پروژه پاک مشارکت دهیم.»
وی افزود: «هزار نقطه در کشور برای نصب پنلهای خورشیدی شناسایی شده است. وزارت علوم حاضر به سرمایهگذاری در این طرح است و ۲۰ درصد هزینههای نصب پنلها و راهاندازی نیروگاه را تقبل میکند. ۸۰ درصد باقیمانده نیز توسط دولت تأمین خواهد شد.»
صراف با تأکید بر اهمیت تأمین زمین و مکان مناسب، خاطرنشان کرد: «دادن زمین و مکان، مهمترین فاکتور برای احداث نیروگاه خورشیدی است.»