باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بارشهای اخیر که در روزهای گذشته شدت گرفته بود، نفس تازهای به این رودخانه بخشید و منظرهای چشمنواز و دلانگیز را پیش روی مردم منطقه قرار داد.
رود کشکان که سالهاست بخشی از هویت طبیعی و فرهنگی این ناحیه محسوب میشود، با بازگشت جریان آب نهتنها طبیعت اطراف را زندهتر کرده، بلکه امید و شادی را نیز به دل ساکنان محلی بازگردانده است. بسیاری از اهالی که روزگاری با جریان قدرتمند این رود خاطرات مشترک داشتهاند، امروز با دیدن زندهشدن دوبارهاش احساس دلتنگی و شور مضاعفی را تجربه میکنند.
در شبکههای اجتماعی نیز موجی از تصاویر و ویدئوهای این رخداد به راه افتاده است. کاربران با به اشتراک گذاشتن لحظههای جاریشدن دوباره آب، از زیباییهای طبیعت و اهمیت حفظ منابع آبی سخن میگویند. بازگشت رود کشکان، علاوه بر زیباسازی چشمانداز، برای محیطزیست منطقه نیز امیدبخش بوده و نویدبخش روزهای پرآبتر و سرسبزتر است.