به‌دنبال بارش شدید باران و برف در محورهای ارتباطی استان کردستان، ۲۵۰ مسافر سه شنبه شب در جاده زرینه و تیله کو، حدفاصل دیواندره ـ سقز، اسکان اضطراری داده شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  تحسین عزیزی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان با اعلام این خبر گفت: اکیپ‌های مختلف راهداری نیز به‌طور مستمر به گردنه‌ها و محور‌های اصلی اعزام شدند تا از بسته‌شدن مسیر‌ها جلوگیری شود.

در پی هشدار‌های سازمان هواشناسی و افزایش بارش‌ها، استاندار کردستان از ساعت ۱:۳۰ تا ۳ بامداد چهارشنبه به‌صورت سرزده به مرکز کنترل و مدیریت راه‌های استان رفت و از نزدیک وضعیت ترافیکی و محور‌های ارتباطی را رصد کرده و گزارش‌های مربوط به راه‌های استان را دریافت کرد.

استاندار کردستان همچنین طی این بازدید‌های شبانه، از معابر و خیابان‌های سطح شهر سنندج و نیز دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادرسان از جمله آتش‌نشانی و هلال‌احمر سرکشی کرد.

آرش زره‌تن‌لهونی در جریان این بازدیدها، ضمن ارزیابی میزان آمادگی نیرو‌ها و تجهیزات عملیاتی، بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی، افزایش توان واکنش سریع و آمادگی کامل دستگاه‌ها در مواجهه با حوادث احتمالی تأکید کرد.

برچسب ها: استانداری ، بحران ، بارش باران
خبرهای مرتبط
تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی در آستانه شب یلدا در کردستان / ستاد تنظیم بازار کردستان برای تامین شیر مدارس وارد عمل شد
تصویب ۵۰۳ طرح سرمایه‌گذاری در کردستان با ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان
مدارس کردستان شنبه تعطیل شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
مرحله اول تخصیص اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به کردستان ابلاغ شد/ تخصیص ۲ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی استان
اسکان اضطراری ۲۵۰ مسافر در جاده‌های کردستان/ بازدیدهای شبانه استاندار کردستان
احتیاط، صبر و تجهیزات؛ رمز عبور از جاده‌های لغزنده برفی و بارانی
برف شهرهای کردستان را سفید پوش کرد
ثبت بیش از ۴۸ هزار مرزنشین کردستان در سامانه مبادلات مرزی/ افزایش مشمولان کولبری به ۹۹ هزار نفر