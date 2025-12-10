باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- تحسین عزیزی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان با اعلام این خبر گفت: اکیپ‌های مختلف راهداری نیز به‌طور مستمر به گردنه‌ها و محور‌های اصلی اعزام شدند تا از بسته‌شدن مسیر‌ها جلوگیری شود.

در پی هشدار‌های سازمان هواشناسی و افزایش بارش‌ها، استاندار کردستان از ساعت ۱:۳۰ تا ۳ بامداد چهارشنبه به‌صورت سرزده به مرکز کنترل و مدیریت راه‌های استان رفت و از نزدیک وضعیت ترافیکی و محور‌های ارتباطی را رصد کرده و گزارش‌های مربوط به راه‌های استان را دریافت کرد.

استاندار کردستان همچنین طی این بازدید‌های شبانه، از معابر و خیابان‌های سطح شهر سنندج و نیز دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادرسان از جمله آتش‌نشانی و هلال‌احمر سرکشی کرد.

آرش زره‌تن‌لهونی در جریان این بازدیدها، ضمن ارزیابی میزان آمادگی نیرو‌ها و تجهیزات عملیاتی، بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی، افزایش توان واکنش سریع و آمادگی کامل دستگاه‌ها در مواجهه با حوادث احتمالی تأکید کرد.