باشگاه خبرنگاران جوان ؛مختار سلحشور در همایش روز جهانی داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان، ضمن تقدیر از تلاش‌های داوطلبان، آنان را سرمایه انسانی بزرگ هلال‌احمر دانست و افزود: داوطلبان با روحیه ایثار و انسان‌دوستی، بدون هیچ چشم‌داشتی برای کمک به مردم، قدم در میدان خدمت گذاشته‌اند.

او با اشاره به آموزه‌های دینی درباره یاری‌رسانی به هم‌نوع گفت: کمک به انسان‌ها یک فضیلت الهی است و داوطلبان هلال‌احمر با اختصاص وقت و انرژی خود، نمونه‌ای واقعی از این ارزش‌ها را به نمایش گذاشته‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان تصریح کرد: داوطلبان رفیق روزهای سخت هستند؛ کسانی که در دشوارترین شرایط، کنار نیازمندان می‌ایستند و با تلاش خستگی‌ناپذیر، معنای واقعی سرمایه انسانی را برای جامعه معنا می‌کنند.

سلحشور به نقش تاریخی و اثرگذار داوطلبان در رویدادهای مهم کشور اشاره کرد و گفت: از جنگ ۱۲ روزه گرفته تا حادثه بندر شهید رجایی و سایر بحران‌ها، رد پای فداکاری داوطلبان همیشه با افتخار درخشیده است.

او در پایان افزود: هلال‌احمر بدون حضور داوطلبان معنا ندارد، چراکه این عزیزان نه‌تنها در خدمت مردم، بلکه در ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و همدلی نقش محوری دارند.

منبع:هلال احمر هرمزگان