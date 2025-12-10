مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان گفت: داوطلبان، گنج پنهان این مجموعه در خدمت‌رسانی‌های انسان‌دوستانه هستند و نقش آن‌ها در موفقیت مأموریت‌های هلال‌احمر بی‌بدیل است.  

باشگاه خبرنگاران جوان ؛مختار سلحشور در همایش روز جهانی داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان، ضمن تقدیر از تلاش‌های داوطلبان، آنان را سرمایه انسانی بزرگ هلال‌احمر دانست و افزود: داوطلبان با روحیه ایثار و انسان‌دوستی، بدون هیچ چشم‌داشتی برای کمک به مردم، قدم در میدان خدمت گذاشته‌اند.  

او با اشاره به آموزه‌های دینی درباره یاری‌رسانی به هم‌نوع گفت: کمک به انسان‌ها یک فضیلت الهی است و داوطلبان هلال‌احمر با اختصاص وقت و انرژی خود، نمونه‌ای واقعی از این ارزش‌ها را به نمایش گذاشته‌اند.  

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان تصریح کرد: داوطلبان رفیق روزهای سخت هستند؛ کسانی که در دشوارترین شرایط، کنار نیازمندان می‌ایستند و با تلاش خستگی‌ناپذیر، معنای واقعی سرمایه انسانی را برای جامعه معنا می‌کنند.  

سلحشور به نقش تاریخی و اثرگذار داوطلبان در رویدادهای مهم کشور اشاره کرد و گفت: از جنگ ۱۲ روزه گرفته تا حادثه بندر شهید رجایی و سایر بحران‌ها، رد پای فداکاری داوطلبان همیشه با افتخار درخشیده است.  

او در پایان افزود: هلال‌احمر بدون حضور داوطلبان معنا ندارد، چراکه این عزیزان نه‌تنها در خدمت مردم، بلکه در ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و همدلی نقش محوری دارند.

منبع:هلال احمر هرمزگان

