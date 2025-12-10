باشگاه خبرنگاران جوان - هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با انجام یک بازی آغاز شد. در این بازی المپیاکوس میهمان غیرت بود و توانست با یک گل به پیروزی برسد. مهدی طارمی در این بازی نیمکت نشین بود. او در دقیقه ۶۲ به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و ۱۰ دقیقه بعد یک پاس گل داد تا تیمش سه امتیاز ارزشمند را به دست آورد.
مهدی طارمی با پاس گلی که در این دیدار داد به رکورد ۲۳ گل و پاس گل در لیگ قهرمانان رسید و تنها یک گل و پاس گل با رکورد سون هیونگ مین فاصله دارد.
سون هیونگ مین در لیگ قهرمانان اروپا
۳۸۵۷ دقیقه
۱۹ گل
۵ پاس گل
مهدی طارمی در لیگ قهرمانان اروپا
۲۷۵۹ دقیقه
۱۲ گل
۱۱ پاس گل
۱. سون هیونگ مین - کرهجنوبی
سون با ۱۹ گل در ۵۵ بازی در صدر جدول گلزنان آسیایی در لیگ قهرمانان اروپا قرار دارد. او نماد موفقیت فوتبال آسیا در اروپا محسوب میشود و نقش کلیدی در موفقیتهای تاتنهام در رقابتهای اروپایی داشته است.
۲. مهدی طارمی - ایران
با ۱۲ گل، طارمی دومین گلزن برتر آسیایی است. عملکرد درخشان او در پورتو باعث شهرت جهانی وی شد و او به عنوان یکی از موثرترین مهاجمان ایرانی در اروپا شناخته میشود.
۳. ماکسیم شاتسکیخ - ازبکستان
شاتسکیخ با ۱۱ گل در ۴۵ بازی از چهرههای برجسته فوتبال ازبکستان است و جایگاه سوم را در این ردهبندی دارد.
منبع: ایسنا