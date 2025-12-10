باشگاه خبرنگاران جوان - هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با انجام یک بازی آغاز شد. در این بازی المپیاکوس میهمان غیرت بود و توانست با یک گل به پیروزی برسد. مهدی طارمی در این بازی نیمکت نشین بود. او در دقیقه ۶۲ به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و ۱۰ دقیقه بعد یک پاس گل داد تا تیمش سه امتیاز ارزشمند را به دست آورد.

مهدی طارمی با پاس گلی که در این دیدار داد به رکورد ۲۳ گل و پاس گل در لیگ قهرمانان رسید و تنها یک گل و پاس گل با رکورد سون هیونگ مین فاصله دارد.

سون هیونگ مین در لیگ قهرمانان اروپا

۳۸۵۷ دقیقه

۱۹ گل

۵ پاس گل

مهدی طارمی در لیگ قهرمانان اروپا

۲۷۵۹ دقیقه

۱۲ گل

۱۱ پاس گل

۱. سون هیونگ مین - کره‌جنوبی

سون با ۱۹ گل در ۵۵ بازی در صدر جدول گلزنان آسیایی در لیگ قهرمانان اروپا قرار دارد. او نماد موفقیت فوتبال آسیا در اروپا محسوب می‌شود و نقش کلیدی در موفقیت‌های تاتنهام در رقابت‌های اروپایی داشته است.

۲. مهدی طارمی - ایران

با ۱۲ گل، طارمی دومین گلزن برتر آسیایی است. عملکرد درخشان او در پورتو باعث شهرت جهانی وی شد و او به عنوان یکی از موثرترین مهاجمان ایرانی در اروپا شناخته می‌شود.

۳. ماکسیم شاتسکیخ - ازبکستان

شاتسکیخ با ۱۱ گل در ۴۵ بازی از چهره‌های برجسته فوتبال ازبکستان است و جایگاه سوم را در این رده‌بندی دارد.

منبع: ایسنا