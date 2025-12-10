باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "محمدرضا هاشمی‌فر"، با اشاره به اجرای مرحله بیست‌وسوم طرح جامع "آرامش در شهر" در طول سه روز گذشته، اظهار داشت: این عملیات گسترده با تمرکز بر دو محور اصلی شامل جمع‌آوری و پاکسازی مراکز توزیع مواد مخدر و همچنین ساماندهی معتادین متجاهر صورت پذیرفت که الحمدالله نتایج آن فراتر از انتظار بود.

سردار "هاشمی‌فر" آمار عملکرد این طرح را این‌گونه تشریح کرد: طی این مدت، با اشراف اطلاعاتی و همکاری خوب مردم مجموعاً ۳۱۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر از سوداگران مرگ کشف شد.

وی با بیان اینکه در عملیات‌های منسجم صورت گرفته، تعداد ۶ قاچاقچی اصلی و ۷۶ خرده‌فروش دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند، تصریح کرد: علاوه بر این، با هدف ارتقاء سلامت و امنیت معابر عمومی، تعداد ۲۹۲ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری و به مراکز درمانی و بازپروری هدایت شدند.

فرمانده انتظامی استان لرستان در پایان با صدور هشداری قاطع خطاب به سوداگران مرگ، بیان داشت: با اشراف خوب اطلاعاتی و همکاری خوب مردم عزیز و حمایت قاطع دستگاه قضائی طرح‌های مبارزه با سوداگران مرگ و مخلان آرامش و آسایش مردم با قاطعیت ادامه دارد.

منبع: پلیس لرستان