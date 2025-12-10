باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین دهقان در مراسم رسمی سامانه ایوان اظهار داشت: روزی که من کار خود را در بنیاد مستضعفان آغاز کردم، تصور من این بود که ما در بنیاد مجموعه عظیمی از هتلها را داریم و بزرگترین هتلدار کشور هستیم. در این شرایط اگر ما بخواهیم خدمات مسافرتی و توریستی ارائه دهیم، باید چکار کنیم و به چه شکلی کار کنیم که زیبنده نام ما باشد؟ و دیگر اینکه انتظار میرود بنیاد در این زمینه چه خدمتی ارائه دهد.
وی ادامه داد: تصمیم ما بر این شد تا گردشگری زیارت را مبنای یک حرکت بزرگ قرار دهیم و ارائه خدمات گردشگری در این بخش، ابتدا در بخش ملی و بعد در سطح فراملی ارائه شود.رئیس بنیاد مستضعفان اظهار داشت: ما با این طرح خدماتی را به زوار در ایران و حرم امام رضا(ع) ارائه خواهیم داد و بعد خدماتی را به زوار دیگر عتبات ارائه میدهیم، و به این ترتیب ما یک زنجیره عظیم جهانی را در این زمینه شکل خواهیم داد.
وی افزود: کاری که در ارائه خدمات به زوار در مشهد آغاز شده، در نقاط دیگر کشور و دیگر عتبات نیز ارائه میدهیم و خدمات را گستردهتر میکنیم.دهقان خاطر نشان کرد: جامعه هدف ما در ارائه این خدمات، کسانی هستند که علاقهمند به زیارت هستند اما دسترسی به امکانات ندارند؛ علاقه در افراد وجود دارد و ما باید دسترسی را برایشان فراهم کنیم.
او بیان کرد: منطق کار ما بر این است که دسترسی آسان شود و هزینهها کاهش یابد و کار را با کیفیت و استاندارد عرضه کنیم و بتوانیم همه کسانی که توانایی بهرهمند شدن از این امکانات را نداشتند، بهرهمند کنیم.
دهقان خاطرنشان کرد: عزیزانی که همکار ما هستند، به عنوان خادمان امام رضا(ع) به زائر امام رضا خدمت ارائه میدهند و یک کار عظیم اعتقادی-فرهنگی در این باره انجام میشود و به همین خاطر یک نسبت عمیقی بین حرم، هتل، زائر و خادم برقرار میشود.
رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه ما با زائران همذاتپنداری، همزبانی و همراهی داریم، گفت: تجربه عملی ما در این بخش، کارمان را کمکم بهتر از گذشته خواهد کرد.دهقان در خصوص گردشگری زیارت اضافه کرد: ما به این موضوع اساساً یک نگاه سنتی نداریم. نگاه ما به این مسئله یک نگاه پیشرفته و بهروز و مبتنی بر فناوریهای نوین است.
وی اظهار داشت: امیدواریم این کار به یک پلتفرم تبدیل شود که بتواند با همین مفهوم پلتفرمی، خودش زیارت را به صورت پلتفرمی ارائه کند و مورد استفاده همه کسانی که خواهان این خدمت هستند، قرار بگیرد.امیدواریم هر چه به پیش رویم، بتوانیم هزینهها را کاهش و کیفیت را افزایش دهیم.
دهقان رئیس بنیاد مستضعفان در ادامه در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهم ترین اهداف ما راه اندازی توریست ارزان برای تمامی افراد است و با امکان جدید برای سرمایه گذاری زمنیه را برای سفر تمامی اقشار فراهم کنیم.
وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص راه اندازی این سامانه برای سفرهای عتبات هم گفت: با تکمیل این سامانه در آینده نزدیک امکان رزرو هتل برای عتبات عالیات هم فراهم خواهیم کرد.