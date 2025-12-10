باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حسین دهقان در مراسم رسمی سامانه ایوان اظهار داشت: روزی که من کار خود را در بنیاد مستضعفان آغاز کردم، تصور من این بود که ما در بنیاد مجموعه عظیمی از هتل‌ها را داریم و بزرگترین هتلدار کشور هستیم. در این شرایط اگر ما بخواهیم خدمات مسافرتی و توریستی ارائه دهیم، باید چکار کنیم و به چه شکلی کار کنیم که زیبنده نام ما باشد؟ و دیگر اینکه انتظار می‌رود بنیاد در این زمینه چه خدمتی ارائه دهد.

وی ادامه داد: تصمیم ما بر این شد تا گردشگری زیارت را مبنای یک حرکت بزرگ قرار دهیم و ارائه خدمات گردشگری در این بخش، ابتدا در بخش ملی و بعد در سطح فراملی ارائه شود. رئیس بنیاد مستضعفان اظهار داشت: ما با این طرح خدماتی را به زوار در ایران و حرم امام رضا(ع) ارائه خواهیم داد و بعد خدماتی را به زوار دیگر عتبات ارائه می‌دهیم، و به این ترتیب ما یک زنجیره عظیم جهانی را در این زمینه شکل خواهیم داد.