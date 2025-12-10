رئیس مجلس شورای اسلامی از طولانی شدن روند بررسی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف امروز (چهارشنبه، ۱۹ آذرماه) در دیدار اعضای فراکسیون زنان مجلس که به مناسبت سالروز میلاد حضرت زهرا (س) برگزار شد، ضمن تبیین جایگاه مدیریتی بانوان، با آسیب‌شناسی نگاه حاکم بر مدیریت کشور گفت: «یکی از اشکالات اساسی این است که ما مردان می‌خواهیم برای حوزه زنان تصمیم‌گیری کنیم و غالباً به موضوع زنان در جامعه به عنوان یک "مسئله" نگریسته‌ایم، نه یک "فرصت".»

وی با اشاره به تجربیات اجرایی خود، به مقایسه عملکرد مدیریتی زنان و مردان پرداخت و تصریح کرد: تجربه نشان داده است که زنان با فاصله قابل‌توجهی نسبت به مردان، فسادستیزتر هستند و در شاخص‌هایی نظیر سلامت اداری، شفافیت و اثرگذاری مدیریتی، عملکرد به مراتب موفق‌تری دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اشاره کرد و با انتقاد از طولانی شدن روند بررسی آن گفت: این لایحه ۱۵ سال است که معطل مانده و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود. رهبر معظم انقلاب نیز اخیراً در بیاناتشان صریحاً نسبت به خشونت علیه زنان هشدار داده‌اند؛ بنابراین نباید درگیر بحث بر سر واژگان شویم، بلکه باید قانون را به سرانجام برسانیم.

قالیباف همچنین با اشاره به آمار ۵ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور، افزود: بسیاری از زنان مسئولیت کامل اداره زندگی را بر عهده دارند؛ از این رو ما نیازمند قوانین "صریح" و "قاطع" برای حمایت از آنان هستیم. مجلس تمام‌قد در کنار فراکسیون زنان ایستاده است تا این مسائل، از جمله موضوع مهریه و حقوق بانوان را در چارچوب قانون حل و فصل کند.

وی در ادامه به نقش محوری زنان در نهاد خانواده پرداخت و اظهار کرد: اگرچه نقش بانوان در جامعه حیاتی است، اما معنای زندگی مؤمنانه، حرکت دوشادوش زن و مرد است. خداوند به زنان قدرتی عطا کرده که طبق تعبیر رهبر انقلاب، آنان ستون، فرمانده و محور خانواده هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ کاری مهم‌تر از خودسازی انسان نیست، خاطرنشان کرد: آرامش در خانواده پیش‌شرط سعادت است و هیچ عذابی برای یک مرد بالاتر از آن نیست که در منزل آرامش نداشته باشد. این آرامش و استحکام، مرهون ویژگی‌های ذاتی و مدیریت بانوان است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: رئیس مجلس شورای اسلامی ، لایحه حمایت از زنان
