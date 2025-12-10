دانش‌آموزان می‌توانند با ورود به سایت my.medu.ir از طریق پنل کاربری خود، نسبت به پیش ثبت نام اعتکاف دانش‌آموزی اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سامانه دانش آموزی نورینو به منظور پاسخگویی به سوالات دینی و مذهبی دانش آموزان و همچنین ثبت نام و اطلاع رسانی مسابقات و فعالیت های فرهنگی و پرورشی آغاز به کار کرده است.

گفتنی است؛ پیش ثبت نام اعتکاف دانش آموزی در سامانه نورینو از تاریخ ۸ آذرماه فعال  شده است و دانش آموزان می توانند با ورود به سایت my.medu.ir از طریق پنل کاربری خود، پس از ورود به سامانه نورینو و از بخش پویش ها و مسابقات عمومی با کلیک بر روی پیش ثبت نام اعتکاف دانش آموزی در مراسم معنوی اعتکاف دانش آموزی سال ۱۴۰۴  ثبت نام  کنند.

برچسب ها: اعتکاف دانش آموزی ، اعتکاف
خبرهای مرتبط
کمبود ۷۰ هزار مشاور و نیروی پرورشی در مدارس/ فضای مدرسه در زمان اوقات فراغت در اختیار گروه‌های مردمی قرار می‌گیرد
آغاز پیش ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی با هماهنگی مدارس و مساجد
تشریح ویژه برنامه‌های ایام دهه‌فجر آموزش و پرورش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۳ ۲۰ آذر ۱۴۰۴
دخترا باید تو خونه اعتکاف کنن
۰
۱
پاسخ دادن
تصادف چند خودرو در اتوبان تهران–قم/ اعزام اتوبوس آمبولانس و ۱۱ مصدوم اولیه
یک ویژگی امنیتی جدید در تلگرام
آموزش‌وپرورش از بحران مهاجرت معلمان عبور کرده است؟
آخرین اخبار
تصادف چند خودرو در اتوبان تهران–قم/ اعزام اتوبوس آمبولانس و ۱۱ مصدوم اولیه
آموزش‌وپرورش از بحران مهاجرت معلمان عبور کرده است؟
یک ویژگی امنیتی جدید در تلگرام
نظام ارجاع به عنوان بنای محکم سلامت کشور باید توسعه پیدا کند
وزیر ارتباطات: فضای مجازی با محدودسازی مدیریت نمی‌شود
ادویه‌های خوشمزه برای تقویت سیستم ایمنی در زمستان
۱۰ اشتباه رایج که برای محافظت از تلفن همراه خود باید از آنها اجتناب کنید
معمای داده‌های عجیب و غریب وویجر ۲ در مورد اورانوس حل شد
مضرات استرس روانی برای سلامت قلب و راه محافظت از خود دربرابر آن
گوشی جدید آنر که دوربین آن با بهترین گوشی‌ها رقابت می‌کند
وزیر علوم: توسعه کشور بدون توسعه انرژی ناممکن است
سال ۲۰۲۵ احتمالا دومین سال گرم ثبت شده در تاریخ باشد
بین خواب بی‌وقفه و خواب منقطع، کدام بهتر است؟
ضرورت بازنگری رویکردها در آموزش ریاضی برای دانش‌آموزان علوم انسانی
آغاز پیش ثبت نام اعتکاف دانش آموزی
شناسایی هزار نقطه برای نصب پنل خورشیدی؛ دانشگاه‌ها منبع تولید برق پاک می‌شوند
وزیر علوم: مسئولان دولتی در بیش از ۱۳۰ نشست دانشجویی حاضر شدند
تعدادی از تخت‌های بیمارستانی باید به حوزه توانبخشی اختصاص یابد
ظفرقندی: در پیک آنفلوآنزا هستیم
چالش کمبود منابع ارزی پیش روی صنایع بهداشتی/ واگذاری عمده کار‌ها به دانشگاه‌های علوم پزشکی