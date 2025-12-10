فرمانده کل انتظامی کشور عملکرد نیروهای انتظامی و دریابانی استان بوشهر را در کاهش جرائم، مقابله با قاچاق و افزایش اعتماد عمومی قابل تقدیر دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، ظهر امروز در بازدید از یگانهای انتظامی و دریابانی استان بوشهر با بیان اینکه شاخصهای امنیتی استان در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است، اظهار داشت: خوشبختانه استان بوشهر از حیث شاخصهای امنیتی جزو استانهای امن کشور محسوب میشود و همدلی و همافزایی یگانهای انتظامی و دریابانی موجب کنترل مناسب مناطق ساحلی و کاهش دغدغههای مرتبط با جرائم بهویژه قاچاق شده است.
وی با اشاره به اینکه وضعیت خورها و قاچاق دریا به شکل مطلوب مدیریت و کنترل شده، اضافه کرد: امروز شاهد کاهش چشمگیر سرقت در استان هستیم و عملکرد نیروی انتظامی استان به شاخصهای کشوری نزدیک شده است و تلاش داریم در حوزه تصادفات رانندگی نیز به استانداردهای ملی دست یابیم.
سردار رادان با بیان اینکه در زمینه مقابله با قاچاق سوخت دستاوردهای قابل ملاحظهای حاصل شده، تصریح کرد: در گذشته، بوشهر از واردکنندگان سوخت قاچاق گازوئیل بود اما با برخوردهای قاطع پلیس، این روند متوقف و حتی بستر صادرات سوخت فراهم شده که میتواند برای استان نیز آورده اقتصادی مثبت داشته باشد.
فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به افزایش کشفیات انواع مواد مخدر در سال جاری گفت: آمار کشفیات مواد مخدر در کشور هر سال حدود بین 300 تا 500 تن است و امسال هم این روند رشد داشته است که مرهون اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق پلیس و همکاری مردم و دستگاههای امنیتی است.
وی با تاکید بر نقش پلیس امنیت اقتصادی استان افزود: «پلیس اقتصادی استان بوشهر به طور ویژه در مقابله با باندهای قاچاق و کنترل بسترهای مرتبط با تخلفات مالی موفق عمل کرده و با همافزایی دستگاههای مرتبط توانسته است بستر امنی برای زندگی شهروندان فراهم کند.
سردار رادان با اشاره به نتایج نظرسنجیهای صورتگرفته درباره اعتماد مردم به نیروی انتظامی اظهار داشت: «بدون مشارکت مردم، اقدامات پلیس به موفقیت کامل نمیرسد. نظرسنجیها حاکی از جایگاه بالای نیروی انتظامی در بین نهادهای مورد اعتماد مردم است.
وی در پایان با قدردانی از همکاری مردم و کارکنان انتظامی گفت: مهمترین سرمایه ما اعتماد مردم است و امیدواریم با ادامه تلاشها و ایفای نقش نگهبانی شایسته برای جان، مال و آبروی مردم، امنیت پایدار را برای استان و کشور به ارمغان آوریم.
