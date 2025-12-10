امسال ۲هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ارائه به «سربازان ماهر» پیش بینی شده است

کامیابی با بیان این که در حد فاصل سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۴۰ هزار نفر از تسهیلات مرتبط با مهارت آموزی استفاده کرده‌اند گفت: ۲هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ارائه به سربازان ماهر در سال جاری پیش بینی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ سلیمان کامیابی، در اختتامیه سومین دوره مهارت آموزی کارکنان وظیفه ارتش که در سازمان عقیدتی سیاسی آجا برگزار شد، با اشاره به اهمیت حضور نسل جوان در کشور و مجموعه نیرو‌های مسلح، اظهار کرد: جوانان سرمایه ملی و نیروی اساسی کشور هستند. در اهمیت حضور و فعالیت نسل جوان و نقش آنان در توسعه ایران اسلامی، همین بس که مخاطب بیانیه گام دوم فرمانده معظم کل قوا، جوانان بودند.

وی افزود: جوانان محور پیشرفت کشور هستند و باید شرایط‌های لازم را برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های آنان، فراهم کرد. امروز نیمی از کارکنان نیرو‌های مسلح را نیز جوانان وظیفه تشکیل می‌دهند بنابراین برنامه‌ریزی هرچه دقیق‌تر برای آنان، امری ضروری به شمار می‌رود.

معاون نیروی انسانی ستاد کل نیرو‌های مسلح در ادامه با تاکید بر لزوم مهارت و تخصص آموزی نسل جوان، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ کار و تلاش و کسب مهارت باید در کشور نهادینه شود. مقدمه کار و تلاش نیز کسب مهارت و تخصص است. امروز متاسفانه بیکاری و نداشتن مهارت بخشی از جوانان به عنوان یکی از مشکلات ایران اسلامی به چشم می‌خورد. کسب مهارت نه تنها این مشکل را حل خواهد کرد بلکه به عنوان کلید اشتغال، می‌تواند موجب ازدواج جوانان و همچنین فرزندآوری آنان و حل مشکلات جمعیتی کشور نیز شود.

امیر کامیابی با بیان اینکه نهضت مهارت آموزی سربازان امروز در نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده است، گفت: مهارت آموزی دوره‌ای طلایی برای ارتقاء توانمندی‌های نسل جوان است. برگزاری مسابقات مهارت آموزی سربازان نیز نه تنها موجب ارتقاء اعتماد به نفس آنان خواهد شد بلکه می‌تواند دستگاه‌های آموزش دهنده را نیز مورد امتحان قرار دهد تا دریابند آموزش‌هایشان تا چه اندازه کارآمد بوده است. همچنین نیرو‌های مسلح نیز مهک خواهند خورد و در این مسابقات درخواهند یافت که آموزش‌هایی که به سربازان ارائه کرده‌اند، از چه نقاظ ضعف و قوتی برخوردار بوده‌اند.

وی مسابقات مهارت آموزش کارکنان وظیفه را ماحصل تلاش ۲۹ دستگاه خواند و تصریح کرد: تا امروز بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دوره مهارت آموزی تخصصی را طی کرده‌اند. آمار افرادی که دوره مهارت آموزش عمومی را نیز طی کرده‌اند نیز به همین میزان است. همچنین در سراسر کشور حدود ۱۰۰ مرکز برای ارائه آموزش برخط به منظور تسهیل کار و ۱۰۰ مرکز فنی و حرفه‌ای در سطح نیرو‌های مسلح ایجاد شده است. همچنین حدود ۴ هزار ۲۲ مربی نیز از میان کارکنان پایور به عنوان مربی، آموزش دیدند تا سربازان وظیفه را آموزش دهند.

معاون نیروی انسانی ستاد کل نیرو‌های مسلح، درباره آمار تسهیلات ارائه شده به سربازان ماهر، اعلام کرد: در حد فاصل سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نیز بیش از ۴۰ هزار نفر از تسهیلات مرتبط با مهارت آموزی استفاده کرده‌اند. در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به عنوان تسهیلات پیش بینی شده است که حدود ۱۸ هزار نفر برای دریافت آن ثبت نام کرده‌اند. سامانه مشوق‌ها نیز راه‌اندازی شده و تاکنون ۵ هزار نفر واجد شرایط در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

