باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- در مراسم افتتاح پروژه پنلهای خورشیدی دانشگاه تربیت مدرس، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بر ضرورت توسعه انرژی در کشور به ویژه انرژیهای پاک تأکید کرد.
او اظهار داشت: توسعه کشور بدون توسعه انرژی ناممکن است. نمیتوانیم دم از پیشرفت بزنیم، اما برای پیشرفت در حوزه انرژی فکری نکرده باشیم. وقتی گاز و برق به اندازه کافی نباشد، صنعت تعطیل میشود.
وزیر علوم با اشاره به پیامدهای تعطیلی مدارس و دانشگاهها به دلیل آلودگی هوا گفت: هر روز تعطیلی، ضرر اقتصادی و آموزشی غیرقابل جبرانی دارد و ممکن است با یک نسل کمسواد در آینده مواجه شویم. بنابراین، حرکت به سمت توسعه و تراز انرژی، آن هم با محوریت انرژیهای پاک و تجدیدپذیر یک ضرورت است.
سیمایی صراف با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم بیان کرد: در این دولت با وجود انواع ناترازیها، عزم جدی رئیسجمهور برای تراز انرژی و پیگیری بیوقفه برای توسعه نیروگاههای خورشیدی مشهود بود. با این پیگیریها، ظرفیت بهرهبرداری شده انرژی خورشیدی در عرض یک سال رشد ۱۵۷ درصدی داشت و هماکنون به ۳۶۵ مگاوات رسیده و برنامه برای توسعه آن ادامه دارد.
او توسعه نیروگاههای خورشیدی را علاوه بر تأمین انرژی، راهحلی برای کاهش مصرف آب دانست و افزود: خوشبختانه کشور ما با دارا بودن بیش از ۳۰۰۰ ساعت آفتاب در سال، ظرفیت بسیار بالایی برای این انرژی دارد.
وزیر علوم از آمادگی وزارت متبوعش برای مشارکت در این طرح خبر داد و گفت: ما در وزارت علوم اعلام آمادگی کردهایم که حداقل هزار مگاوات ظرفیت از طریق معرفی اراضی و ساختمانهای دانشگاهی فراهم کنیم و حتی آمادگی داریم ۲۰ درصد از هزینههای مالی آن را تأمین نماییم. نقاط جغرافیایی قابل استفاده در سراسر کشور نیز از ماهها قبل شناسایی و به دستگاههای مربوطه معرفی شده است.
سیمایی صراف در پایان، نقش دانشگاهها را فراتر از میزبانی پروژهها برشمرد و تصریح کرد: وظیفه دانشگاهها فرهنگسازی برای مدیریت مصرف انرژی است. صرف تولید انرژی کافی نیست و اگر مصرفکنندهای پرمصرف باشیم، حتی دسترسی به منابع نامحدود هم مشکل را حل نمیکند. از سوی دیگر، امیدواریم دانشگاهها با تولید فناوری و تجهیزات مورد نیاز این صنعت در داخل، کشور را از واردات بینیاز کنند تا ارز برای سایر نیازها هزینه شود. دانشجویان و پژوهشگران ما قطعاً این توانایی را دارند.