وزیر علوم با هشدار درباره پیامد‌های کمبود انرژی، از رشد ۱۵۷ درصدی نیروگاه‌های خورشیدی در یک سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- در مراسم افتتاح پروژه پنل‌های خورشیدی دانشگاه تربیت مدرس، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بر ضرورت توسعه انرژی در کشور به ویژه انرژی‌های پاک تأکید کرد.

او اظهار داشت: توسعه کشور بدون توسعه انرژی ناممکن است. نمی‌توانیم دم از پیشرفت بزنیم، اما برای پیشرفت در حوزه انرژی فکری نکرده باشیم. وقتی گاز و برق به اندازه کافی نباشد، صنعت تعطیل می‌شود.

وزیر علوم با اشاره به پیامد‌های تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها به دلیل آلودگی هوا گفت: هر روز تعطیلی، ضرر اقتصادی و آموزشی غیرقابل جبرانی دارد و ممکن است با یک نسل کم‌سواد در آینده مواجه شویم. بنابراین، حرکت به سمت توسعه و تراز انرژی، آن هم با محوریت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر یک ضرورت است.

 سیمایی صراف با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم بیان کرد: در این دولت با وجود انواع ناترازی‌ها، عزم جدی رئیس‌جمهور برای تراز انرژی و پیگیری بی‌وقفه برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مشهود بود. با این پیگیری‌ها، ظرفیت بهره‌برداری شده انرژی خورشیدی در عرض یک سال رشد ۱۵۷ درصدی داشت و هم‌اکنون به ۳۶۵ مگاوات رسیده و برنامه برای توسعه آن ادامه دارد.

او توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را علاوه بر تأمین انرژی، راه‌حلی برای کاهش مصرف آب دانست و افزود: خوشبختانه کشور ما با دارا بودن بیش از ۳۰۰۰ ساعت آفتاب در سال، ظرفیت بسیار بالایی برای این انرژی دارد.

وزیر علوم از آمادگی وزارت متبوعش برای مشارکت در این طرح خبر داد و گفت: ما در وزارت علوم اعلام آمادگی کرده‌ایم که حداقل هزار مگاوات ظرفیت از طریق معرفی اراضی و ساختمان‌های دانشگاهی فراهم کنیم و حتی آمادگی داریم ۲۰ درصد از هزینه‌های مالی آن را تأمین نماییم. نقاط جغرافیایی قابل استفاده در سراسر کشور نیز از ماه‌ها قبل شناسایی و به دستگاه‌های مربوطه معرفی شده است.

 سیمایی صراف در پایان، نقش دانشگاه‌ها را فراتر از میزبانی پروژه‌ها برشمرد و تصریح کرد: وظیفه دانشگاه‌ها فرهنگ‌سازی برای مدیریت مصرف انرژی است. صرف تولید انرژی کافی نیست و اگر مصرف‌کننده‌ای پرمصرف باشیم، حتی دسترسی به منابع نامحدود هم مشکل را حل نمی‌کند. از سوی دیگر، امیدواریم دانشگاه‌ها با تولید فناوری و تجهیزات مورد نیاز این صنعت در داخل، کشور را از واردات بی‌نیاز کنند تا ارز برای سایر نیاز‌ها هزینه شود. دانشجویان و پژوهشگران ما قطعاً این توانایی را دارند.

برچسب ها: پنل خورشیدی ، انرژی پاک ، دانشگاه تربیت مدرس
خبرهای مرتبط
نهمین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با محوریت علوم پایه برگزار می‌شود
سیمایی خبر داد:
شناسایی هزار نقطه برای نصب پنل خورشیدی؛ دانشگاه‌ها منبع تولید برق پاک می‌شوند
۶۵۷ ایده علمی از داخل و خارج از کشور در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ثبت بیشترین افت یادگیری دانش‌آموزان در سال ۱۴۰۰
پذیرفته شدن دانشجویان خارج از کشور مورد تایید در داخل پس از آزمون ملی + فیلم
ظفرقندی: در پیک آنفلوآنزا هستیم
نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری اعلام شد
چالش کمبود منابع ارزی پیش روی صنایع بهداشتی/ واگذاری عمده کار‌ها به دانشگاه‌های علوم پزشکی
وزیر علوم: مسئولان دولتی در بیش از ۱۳۰ نشست دانشجویی حاضر شدند
تعدادی از تخت‌های بیمارستانی باید به حوزه توانبخشی اختصاص یابد
شناسایی هزار نقطه برای نصب پنل خورشیدی؛ دانشگاه‌ها منبع تولید برق پاک می‌شوند
آغاز پیش ثبت نام اعتکاف دانش آموزی
ضرورت بازنگری رویکردها در آموزش ریاضی برای دانش‌آموزان علوم انسانی
آخرین اخبار
ضرورت بازنگری رویکردها در آموزش ریاضی برای دانش‌آموزان علوم انسانی
آغاز پیش ثبت نام اعتکاف دانش آموزی
شناسایی هزار نقطه برای نصب پنل خورشیدی؛ دانشگاه‌ها منبع تولید برق پاک می‌شوند
وزیر علوم: مسئولان دولتی در بیش از ۱۳۰ نشست دانشجویی حاضر شدند
تعدادی از تخت‌های بیمارستانی باید به حوزه توانبخشی اختصاص یابد
ظفرقندی: در پیک آنفلوآنزا هستیم
چالش کمبود منابع ارزی پیش روی صنایع بهداشتی/ واگذاری عمده کار‌ها به دانشگاه‌های علوم پزشکی
نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری اعلام شد
پذیرفته شدن دانشجویان خارج از کشور مورد تایید در داخل پس از آزمون ملی + فیلم
ثبت بیشترین افت یادگیری دانش‌آموزان در سال ۱۴۰۰
معرفی بسته‌های ویژه همراه اول برای روز مادر
آقامیری: فضای مجازی، فضایی کارآمد و ابزاری مناسب برای رفع مشکلات مردم است
ارتباط عجیب بین قهوه و درد مزمن
احتمال انقراض نسل انسان به دلیل هوش مصنوعی
شرط اول پیشرفت پژوهش، آزادی است/دانشگاه تهران متعلق به همه مردم ایران
کاهش حس بویایی نشانه اولیه چه بیماری‌های خطرناکی است؟!
رصد یک سیاهچاله مقلد خورشید همراه با شدیدترین باد‌های کیهانی
مشخصات کلیدی تبلت مورد انتظار شیائومی