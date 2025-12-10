بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با ثبت‌نام در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان، امکان دسترسی به مجموعه اطلاعات نسخه‌های تجویزی از سوی مراکز درمانی، پزشکان و درمانگران را دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی پس از ثبت‌نام و ورود به سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir از طریق منوی «خدمات سلامت الکترونیک» و در بخش «نسخ الکترونیک من» به مجموعه‌ای از اطلاعات نسخه‌های درمانی صادر شده در مراکز درمانی و پزشکان دسترسی دارند.

گفتنی است؛ اطلاعاتی نظیر «نام پزشک، نوع تخصص و کد نظام پزشکی وی»، «تاریخ ویزیت»، «نام مراکز درمانی ارائه دهنده خدمات درمانی»، «اطلاعات بیمار»، «تجویز‌ها و دستورات پزشک» و «پرداخت‌های بیمار در قالب سهم سازمان و سهم بیمه‌شده» در نسخ صادر شده برای بیمه‌شدگان قابل مشاهده است.

همچنین در منوی «خدمات سلامت الکترونیک» سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، خدمات «پرونده سلامت من»، «نوبت‌دهی ارجاع بیمار»، «استعلام برخورداری از حمایت درمانی»، «لیست بازپرداخت هزینه‌های درمانی» و سامانه‌های درمانی «نوبت‌دهی درمان» و «تأیید نسخ درمان» در اختیار افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارد.

بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی پس از مراجعه به مراکز درمانی و مطب پزشکان و ثبت نسخ الکترونیک برای آنان، اطلاعات نوع نسخه، کد رهگیری، تاریخ نسخه، نام پزشک معالج را از طریق پیامک ارسالی سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌کنند. اطلاعات کامل مراجعات و جزئیات نسخ درمانی بارگذاری شده در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، تکمیل کننده داده‌های موردنیاز بیماران بیمه‌شده است.

منبع: سازمان تأمین اجتماعی

برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، نسخه الکترونیک
خبرهای مرتبط
افزایش رقم کالابرگ سه دهک اول به ۶۲۰ هزارتومان
بدهی میلیاردی تأمین اجتماعی به بیمه آتیه‌سازان علت مشکلات در خدمات به بازنشستگان
طرح تغییر نحوه تعیین حداقل دستمزد اعلام وصول شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردار حسینی: یک‌بار برای همیشه باید بساط کاربری‌های غیرمجاز جمع شود!
ترافیک عادی در اکثر معابر پایتخت/ ترافیک سنگین در بهشت زهرا (س)
واژگونی خودروی پژو ۲۰۶ در برخورد زنجیره‌ای ۴ وسیله نقلیه در بزرگراه باقری
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «قابل قبول»
توسعه همکاری محیط زیستی ایران و نروژ/تاکید بر مقابله جهانی با آلودگی پلاستیک
آخرین اخبار
سردار حسینی: یک‌بار برای همیشه باید بساط کاربری‌های غیرمجاز جمع شود!
توسعه همکاری محیط زیستی ایران و نروژ/تاکید بر مقابله جهانی با آلودگی پلاستیک
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «قابل قبول»
ترافیک عادی در اکثر معابر پایتخت/ ترافیک سنگین در بهشت زهرا (س)
واژگونی خودروی پژو ۲۰۶ در برخورد زنجیره‌ای ۴ وسیله نقلیه در بزرگراه باقری
افزایش اعتبار و شارژ کالابرگ دهک‌های اول تا سوم از شنبه
بررسی وضعیت بازار ارز با حضور مدنی‌زاده، فرزین و جمعی از اقتصاددانان
لغو اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در پایتخت از فردا/ فعالیت اصناف به روال عادی برگشت
آنچه باید درباره مدیران کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ بدانید؟
لغزندگی معابر تهران به‌دلیل بارش باران و عدم دید کافی/ رانندگان با احتیاط برانند
مادران و همسران شهدا صاحبان واقعی جایگاه بهشتی هستند
میانگین سن بازنشستگی ۵۲ سال است
موحدی: انتخابات ۱۴۰۵ در بستر امنیت و مشارکت گسترده برگزار خواهد شد
ریشه مشکلات اقتصادی کشور؛ از ساختار نامتوازن نظام مالیاتی تا عدم هدایت صحیح نقدینگی
انتقاد تند زاکانی از تصمیم کارگروه اضطرار برای تداوم اجرای طرح زوج و فرد
اکران ۱۵۱ سازه شهری در پایتخت برای روز زن و میلاد حضرت زهرا (س)
اطلاعات نسخه‌های الکترونیک در دسترس بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی است
بنیاد امور بیماری‌های خاص به مطالبات بیماران پروانه‌ای پاسخی نمی دهد
«نگار آسمانی» به فرهنگسرا‌های پایتخت می‌آید
تداوم محدودیت ترافیکی زوج و فرد در پایتخت
توجه به روایت‌گری زندگی شهدا به ویژه شهدای نخبه علمی
دستور جلب مجدد ۷ محکوم متواری پرونده چای دبش صادر شد
توضیح استاندار تهران درباره نحوه تصمیم‌گیری برای تعطیلی
انسداد چالوس و تهران - شمال/ ترافیک سنگین و الزام داشتن زنجیرچرخ در جاده‌ها
۵ استان درگیر سیل، آبگرفتگی و کولاک شدند/ امدادرسانی هلال‌احمر به بیش از ۲ هزار نفر
سردار حسینی: طرح زوج‌وفرد راه‌حل نهایی آلودگی هوا نیست