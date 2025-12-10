رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تأکید بر ضرورت بازنگری رویکردها در آموزش ریاضی برای دانش‌آموزان علوم انسانی، گفت: مسئله اصلی تعیین سطح و نوع ریاضی مورد نیاز این گروه است؛ موضوعی که نیازمند اجماع کارشناسی و توجه به ظرفیت واقعی نظام آموزشی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی لطیفی، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در نشست «بازاندیشی آموزش ریاضی در رشته علوم انسانی» با تشکر از حضور استادان و متخصصان حوزه ریاضی و علوم انسانی، مسئله طراحی ریاضیات متناسب با دانش‌آموزان این رشته را یکی از موضوعات مهم نظام تعلیم و تربیت دانست.

لطیفی با اشاره به پرسش‌هایی درباره ضرورت آموزش ریاضی برای دانش‌آموزان علوم انسانی گفت: این یک دوگانگی رایج است که از یک‌سو برخی تصور می‌کنند ریاضی سخت و کم‌کاربرد است و ضرورتی برای تدریس آن در این رشته وجود ندارد، اما از سوی دیگر، تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد ضعف در آموزش ریاضی یکی از دلایل ضعف بخشی از دانش‌آموزان علوم انسانی در ادامه مسیر تحصیلی و دانشگاهی است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی افزود: با مفروض گرفتن اینکه این گروه از دانش‌آموزان نیز نیازمند سطحی از آموزش ریاضی هستند، پرسش مهم بعدی این است که ریاضیات موردنظر چه تفاوت ماهوی و محتوایی با ریاضی رشته ریاضی و تجربی دارد.

وی توضیح داد بخش مهمی از این تفاوت می‌تواند در نوع پرداخت، مثال‌ها و کاربردها باشد؛ به‌گونه‌ای که مفاهیم ریاضی در پیوند با حوزه‌های مختلف علوم انسانی از جمله مطالعات اجتماعی، داده‌محوری، تصمیم‌گیری، تحلیل‌های آماری و مسائل مرتبط با فناوری اطلاعات ارائه شود.

لطیفی با اشاره به تغییرات جهان جدید و نقش فزاینده داده‌ها در علوم اجتماعی تصریح کرد: بخش مهمی از فعالیت پژوهشی و تصمیم‌گیری در علوم انسانی مبتنی بر تحلیل داده است و لازم است آموزش ریاضی برای این دانش‌آموزان ناظر به چنین نیازهایی بازطراحی شود. او تأکید کرد مفاهیمی مانند آمار، تحلیل داده، روش‌شناسی کمی و مهارت‌های شناختی مرتبط با فهم ساختارها و روابط، امروز از ضرورت‌های قطعی آموزش علوم انسانی است.

وی در ادامه با بیان اینکه برخی مفاهیم بنیادین ریاضی و فلسفه ریاضیات نیز می‌تواند در فهم مبانی علوم انسانی مؤثر باشد گفت: این موضوع به معنای ورود مباحث فلسفی سنگین به کتاب درسی نیست، اما نگاه میان‌رشته‌ای به نقش ریاضیات در علوم اجتماعی، اقتصاد و روان‌شناسی می‌تواند مسیرهای تازه‌ای پیش‌ِروی برنامه‌ریزان درسی بگذارد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی یکی از چالش‌های مهم نظام آموزش عمومی را مقیاس‌پذیری تجارب خوب دانست و بیان کرد: هر مدلی که برای آموزش ریاضی علوم انسانی پیشنهاد می‌شود باید با توان معلمان، محدودیت زمان آموزش، ساختار رسمی مدارس و امکان اجرا در مقیاس ملی سازگار باشد.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

برچسب ها: علوم انسانی ، ریاضی
خبرهای مرتبط
هیچ دانش‌آموز استثنایی بدون کتاب نیست+ فیلم
بازنگری ۳۰ رشته فنی و حرفه‌ای در سال گذشته/ تولید ۱۰ هزار کتاب درسی دیجیتال
بسته آموزشی کلاس شوق‌انگیز، گامی نوین در روش‌های تدریس معلمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف چند خودرو در اتوبان تهران–قم/ اعزام اتوبوس آمبولانس و ۱۱ مصدوم اولیه
یک ویژگی امنیتی جدید در تلگرام
آموزش‌وپرورش از بحران مهاجرت معلمان عبور کرده است؟
آخرین اخبار
تصادف چند خودرو در اتوبان تهران–قم/ اعزام اتوبوس آمبولانس و ۱۱ مصدوم اولیه
آموزش‌وپرورش از بحران مهاجرت معلمان عبور کرده است؟
یک ویژگی امنیتی جدید در تلگرام
نظام ارجاع به عنوان بنای محکم سلامت کشور باید توسعه پیدا کند
وزیر ارتباطات: فضای مجازی با محدودسازی مدیریت نمی‌شود
ادویه‌های خوشمزه برای تقویت سیستم ایمنی در زمستان
۱۰ اشتباه رایج که برای محافظت از تلفن همراه خود باید از آنها اجتناب کنید
معمای داده‌های عجیب و غریب وویجر ۲ در مورد اورانوس حل شد
مضرات استرس روانی برای سلامت قلب و راه محافظت از خود دربرابر آن
گوشی جدید آنر که دوربین آن با بهترین گوشی‌ها رقابت می‌کند
وزیر علوم: توسعه کشور بدون توسعه انرژی ناممکن است
سال ۲۰۲۵ احتمالا دومین سال گرم ثبت شده در تاریخ باشد
بین خواب بی‌وقفه و خواب منقطع، کدام بهتر است؟
ضرورت بازنگری رویکردها در آموزش ریاضی برای دانش‌آموزان علوم انسانی
آغاز پیش ثبت نام اعتکاف دانش آموزی
شناسایی هزار نقطه برای نصب پنل خورشیدی؛ دانشگاه‌ها منبع تولید برق پاک می‌شوند
وزیر علوم: مسئولان دولتی در بیش از ۱۳۰ نشست دانشجویی حاضر شدند
تعدادی از تخت‌های بیمارستانی باید به حوزه توانبخشی اختصاص یابد
ظفرقندی: در پیک آنفلوآنزا هستیم
چالش کمبود منابع ارزی پیش روی صنایع بهداشتی/ واگذاری عمده کار‌ها به دانشگاه‌های علوم پزشکی