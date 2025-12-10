باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل سقاب اصفهانی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اساسنامه سازمان ما امروز در جلسه هیئت دولت تصویب شد و ما کارمان را دنبال خواهیم کرد.
رئیس سازمان سیاستگذاری و مدیریت راهبری انرژی ادامه داد: از امروز سازمان بهطور رسمی آغاز به کار میکند و ما با اتکا به پشتیبانی مردم، بخش خصوصی، رهبر معظم انقلاب، رئیسجمهوری و سران قوا، این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد.
وی یادآور شد: در دولت هم طرح تحولی ویژهای در دست بررسی است؛ البته طرح فعلی مربوط به بنزین، حاصل بررسی قبلی دولت بوده و ارتباطی با سازمان ما ندارد، اما طرح تحول جدید، پس از تصویب نهایی اساسنامه، در نوبت بررسی دولت قرار خواهد گرفت. بعد از جمعبندی و اصلاحات لازم، آن را ارائه خواهیم داد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت وقوع حادثه تصادف خانوادهاش، اظهار کرد: اعلام علت حادثه بر عهده نیروی انتظامی و پلیس است. من هم مثل بقیه از طریق اخبار متوجه شدم چه اتفاقی افتاده است. دربارهٔ جزئیات آخرین لحظات هم واقعاً فرصتی برای صحبت نبوده و من و پسرم در شرایطی نیستیم که بتوانیم درباره آن لحظهها حرف بزنیم.
سقاب اصفهانی یادآور شد: اما در زمینه اهدای عضو باید بگویم که کاری ارزشمند است و پیش از من هم به دست بسیاری از پدران و مادران این سرزمین انجام شده و من نیز از آنان یاد گرفتم. ما هیچوقت درباره این موضوع با حسنا و سبحان صحبتی نکردیم اما با همسرم بارها صحبت کرده بودم و قرار گذاشته بودیم اگر برای یکی اتفاقی افتاد، دیگری این کار را انجام دهد.
معاون رئیسجمهوری تأکید کرد: اما در مورد انگیزهام برای ادامه کار باید بگویم این امر، مسئلهای کلیدی برای کشور است و بر اساس دستور رهبری خواست مردم و تاکید رئیسجمهوری دنبال میشود.
