رئیس سازمان اداری و استخدامی از حذف محدودیت آزمون جذب ۵۰۰ مدیر جوان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاالدین رفیع زاده در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: تغییراتی در فرآیند جذب ۵۰۰ مدیر جوان اعمال شده است. پیش از این شرط برخورداری از چهار سال سابقه تجربی برای شرکت در این طرح وجود داشت، اما با توجه به نظرات دریافت شده این شرط حذف شد.

وی توضیح داد: از این پس افرادی که سابقه کاری ندارند نیز می‌توانند در آزمون شرکت کنند و در رقابت حضور داشته باشند.

رفیع زاده افزود: ثبت نام طرح انتخاب ۵۰۰ مدیر جوان هفته آینده و در روز یکشنبه یا دوشنبه آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی از رسانه‌ها خواست اطلاع رسانی لازم را انجام دهند تا جوانان و دانش آموختگان بتوانند در صورت تمایل در این طرح شرکت کنند.

منبع: ایسنا

