رئیس سازمان امور مالیاتی، مصوبه شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه عایدی حاصل از اموال مازاد بانک‌ها، سود بنگاه‌داری و سود سهامداری خارج از فعالیت غیر بانکی مشمول مالیات می‌شود را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمد هادی سبحانیان طی بخشنامه‌ای مصوبه ۲۹ مرداد امسال شورای عالی مالیاتی در خصوص رفع ابهامات و نحوه اجرای مقررات بند «ب» ماده ۱۶ و بند‌های «ب» و «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید را در تاریخ ۲۶ آبان سال جاری به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت غیر بانکی شامل بنگاه‌داری و سهام‌داری باشد، همچنان مشمول مالیات است.

همچنین بر اساس مفاد صورتجلسه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ شورای عالی مالیاتی که بر اساس دادنامه ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشده است، در صورتی که بر اساس استاندارد‌های حسابداری، سودی بابت بنگاه‌داری و نگهداری سهام شناسایی شود، مشمول مالیات مذکور در بند «ب» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید خواهد بود.

متن بند‌های «ب» و «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید

ب ـ سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد.

پ ـ عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال ۳ واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد بر اساس نرخ‌های مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عایدی دارایی غیر منقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده مطابق آیین‌نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بنابر آنچه گفته شد، سود نگهداری سهام و بنگاه‌داری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشمول مالیات فروش «به نرخ سال شناسایی درآمد» خواهد بود.

برچسب ها: مالیات ، مودی مالیاتی
خبرهای مرتبط
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
کسر آنی مالیات از خرید‌های کارت‌خوان کلید خورد
شفاف سازی اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روز شمار اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین آغاز شد/ پایان توزیع بنزین یارانه‌ای پرمصرف‌ها و خودرو‌های خاص
عاملان بازار موجود نهاده‌های دامی باید مواخذه شوند
پرواز پهپاد‌ها برای بارورسازی ابر‌ها در کشور
دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد؛ مقصران وضعیت فعلی بازار ارز؟
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟ / مرغ‌ها گرسنه‌اند
آماده باش سازمان راهداری در ۲۲ استان کشور/ هیچ محوری مسدود نیست
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴
تخلیه آب تاسیسات کشاورزی به منظور کاهش ترکیدگی لوله
سامانه ملی ایوان آغاز به کار کرد+فیلم
۲۵ آذر، پیش‌فروش سکه‌های ۱۳۸۶ برگزار می‌شود
آخرین اخبار
تأکید دوباره سازمان مالیاتی بر اخذ مالیات از بنگاه‌داری بانک‌ها
رفیع زاده: محدودیت آزمون جذب ۵۰۰ مدیر جوان برداشته شد
سقاب اصفهانی: اساسنامه سازمان مدیریت راهبردی انرژی در دولت تصویب شد
سامانه ثبت اطلاعات واحد تولیدی صنفی طراحی شد
پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان به پروژه‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی در شهر‌های جدید
مابه التفاوت قیمت برنج به دهک‌های مختلف پرداخت می‌شود/ قیمت شیرخام به زودی اصلاح می‌شود
حراج سکه چهارشنبه‌ها برگزار می‌شود
سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل هتل‌های نیمه تمام مشهد
تمرکز بر «گردشگری زیارت» با هدف کاهش هزینه و افزایش کیفیت خدمات+فیلم
خرید ۸۱۸ میلیون سهم سهام‌داران خُرد بانک آینده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها
افزایش بیش از ۵۴ هزار واحدی شاخص کل بورس/ عبور شاخص کل هم‌وزن از مرز یک میلیون واحد
سامانه ملی ایوان آغاز به کار کرد+فیلم
بهره‌برداری از ۸.۵ کیلومتر آزادراه تهران - شمال تا سه سال آینده
نهایی‌سازی ساختار صندوق سرمایه‌گذاری در ابزار تأمین مالی خصوصی
توافق ایران و بلاروس در تولید مشترک ماشین‌آلات کشاورزی و کود پتاسه
اجرای مالیات بر سوداگری زمينه ساز تقویت تولید در کشور
پرواز پهپاد‌ها برای بارورسازی ابر‌ها در کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴
۲۵ آذر، پیش‌فروش سکه‌های ۱۳۸۶ برگزار می‌شود
استفاده از ظرفیت زمین‌های تحت تملک شرکت آب نیرو برای پروژه‌های خورشیدی+ فیلم
میزان مصرف روزانه مازوت نیروگاه‌ها اعلام شد
آماده باش سازمان راهداری در ۲۲ استان کشور/ هیچ محوری مسدود نیست
خلیج فارس به ساحل اصفهان رسید، اما مشکل بی آبی حل نشد
پایان موفقیت آمیز تعمیرات اساسی پالایشگاه کرمانشاه
جدیدترین ابزار محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث؛ دقت و سرعت
توقف ترخیص مواد اولیه از طریق ابطال کارت‌های بازرگانی+ فیلم
دفتر خدمات صادرات ایران در آستانه راه‌اندازی می‌شود
علت نوسانات بازار مرغ چیست؟ / مرغ‌ها گرسنه‌اند
دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد؛ مقصران وضعیت فعلی بازار ارز؟
عاملان بازار موجود نهاده‌های دامی باید مواخذه شوند