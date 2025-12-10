معاون فرهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: همزمان با روز زن، ۱۵۱ سازه و عرشه تبلیغاتی در سطح شهر با رویکردی هویت‌ساز و فرهنگی به اکران درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین مددی، معاون فرهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به اهمیت پاسداشت مناسبت‌های ملی و مذهبی در ارتقای هویت جمعی شهروندان گفت: شهر موجودی زنده است که هویت آن از فرهنگ، تاریخ و ارزش‌های مردم شکل می‌گیرد. مناسبت‌هایی مانند روز زن و میلاد حضرت زهرا (س)، فرصت‌هایی برای برجسته‌سازی مفاهیم اصیل انسانی و اجتماعی در حیات شهری هستند.

مددی در تشریح برنامه‌های فرهنگی ویژه روز زن اظهار داشت: در قالب ویژه‌برنامه "زن؛ جریان زندگی"، نقش زنان در دوره‌های مختلف تاریخی تا نقش‌آفرینی امروز آنان در عرصه‌های حرفه‌ای و اجتماعی، با نگاهی هویت‌ساز در فضای شهری بازنمایی شد.

وی افزود: برای این برنامه ۳۷ سازه پرتابل و ۵۴ عرشه تبلیغاتی در سراسر شهر تهران به این موضوع اختصاص یافت تا شهر با زبان تصویر قدردان جایگاه زنان سرزمین‌مان باشد.

معاون فرهنگی سازمان زیباسازی همچنین به اکران‌های ویژه میلاد حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گفت: به مناسبت این روز فرخنده که یادآور الگوی کرامت و مهرورزی در خانواده است، طرح‌هایی با مضامین معنوی و الهام‌بخش در گستره شهری به نمایش درآمد.

به گفته وی در این بخش نیز ۳۰ سازه پرتابل و ۳۰ عرشه تبلیغاتی در نقاط مختلف شهر تهران به اکران مناسبتی اختصاص یافت و شهر حال‌وهوایی معنوی‌تر به خود گرفت.

مددی اتخاذ رویکردی نوین در طراحی پیام‌های شهری را سیاست محوری سازمان دانست و افزود: تلاش داریم مناسبت‌ها با اتکا به پژوهش، تصویرسازی دقیق و توجه به نیاز‌های جامعه امروز اجرا شود. این اقدامات در راستای هویت‌سازی فرهنگی و ارتقای کیفیت تجربه شهروندی دنبال می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: این دو برنامه مناسبتی مجموعا ۱۵۱ سازه شهری را دربر گرفته و در سراسر شهر نصب و اکران شده است.

منبع: شهرداری تهران

برچسب ها: زیباسازی شهر تهران ، روز زن
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران مطرح کرد؛
