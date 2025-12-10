شهردار تهران، با انتقاد از تصمیم کمیته‌ اضطراری آلودگی هوا برای تداوم اجرای طرح زوج و فرد تا پایان سال، این اقدام را غیرمنصفانه و محروم کردن بخشی از جامعه از حقوق خود خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهردار تهران  در جمع خبرنگاران گفت: کمیته اضطرار تصمیمی گرفته‌اند که تا پایان سال طرح زوج و فرد را اجرا کنند. این عملاً محروم کردن بخشی از جامعه از حقوق خود است که از قبل برای خودشان پیش‌بینی کردند، آمدند و مشارکت کردند.

زاکانی با تأکید بر حق قانونی مردم برای تردد، افزود: مردم بر اساس یک نظم و امتیاز مشخصی که قانون به آنها داده، برای خودشان فرصت رفت و آمد با خودروی شخصی ایجاد کرده‌اند. به نظر من جزو صلاحیت‌های کمیته اضطرار نیست که پیشاپیش برای ماه‌های آینده تصمیمی بگیرد که عملاً مردم از آن آسیب ببینند.

شهردار تهران با تمایز قائل شدن بین شرایط «عادی» و «اضطراری» تصریح کرد: یک موقعیت است که شرایط، حتماً به عنوان شرایط اضطراری، آن مجموعه می‌تواند قواعد و چارچوب‌هایی را وضع کند. اگر هم روزمرگی مردم تحت تأثیر قرار می‌گیرد، باید یک ارزش افزوده بالاتری در اختیارشان باشد.

زاکانی با اعلام مخالفت صریح خود با این تصمیم گفت: ما در آن مجموعه هم که تصمیم گرفته شد، مخالفت خودمان را اعلام کردیم. این‌گونه نمی‌شود قاعده‌گذاری برای آینده‌ای داشت که در این آینده هم مردم آسیب ببینند و هم اساساً شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی باشد.

برچسب ها: طرح زوج و فرد ، شهرداری تهران
