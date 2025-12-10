مدیرکل دفتر توسعه خانه های هلال کشور از فعالیت بیش از ۷ هزار خانه هلال در کشور خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ عباس احد پور مدیرکل دفتر توسعه خانه های هلال کشور درامروز در آیین نکو داشت روز جهانی داوطلب در سالن الغدیر استانداری گیلان گفت:گیلان عملکرد مطلوبی در ارائه خدمات هلال احمر دارد.

مدیرکل دفتر توسعه خانه های هلال کشور با بیان اینکه خانه هلال از سال ۹۴ در کشور راه اندازی شده است، گفت : طی این مدت بیش از ۷ هزار  خانه هلال در کشور راه اندازی شده است.‌

وی افزود: هلال روستایی ، شهری، محلات و تخصصی از جمله خانه های هلال شمرده می شود.‌

احد پور با بیان اینکه خانه های هلال نقش دیده بانی را دارند،  تصریح کرد : نیازهای ضروری را خانه های هلال به مرکز جهت ارائه خدمات ویژه   بیان می کند.

مدیرکل دفتر توسعه خانه های هلال کشور افزود : گیلان ۵۳۰ خانه هلال دارد و از این حیث گیلان رتبه اول کشور را دارد، در  ارائه خدمات و سرعت نجات در بحران ها،  گیلان عملکرد برتر در کشور دارد.‌

 

برچسب ها: خانه هلال ، هلال احمر
فعالیت ۷ هزار خانه هلال در کشور
