میانگین دمای سطح زمین در ماه نوامبر به ۱۴.۰۲ درجه سانتیگراد رسید که ۰.۶۵ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین دوره بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- گزارشی از رصدخانه کوپرنیک وابسته به رصدخانه زمین اروپا نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۵ به احتمال زیاد دومین یا سومین سال گرم ثبت شده خواهد بود که به طور بالقوه با دمای ثبت شده در سال ۲۰۲۳ مطابقت دارد.

در این گزارش آمده است که نوامبر گذشته پس از سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، سومین نوامبر گرم ثبت شده بود که میانگین دمای سطح زمین ۱۴.۰۲ درجه سانتیگراد بود که ۰.۶۵ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین دوره بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ است.

کارشناسان تأیید کردند که تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی، فراوانی و شدت رویداد‌های شدید آب و هوایی را افزایش می‌دهد. برای مثال، طوفان‌های گرمسیری قدرتمند ماه گذشته جنوب شرقی آسیا را درنوردیدند و باعث سیل گسترده، خسارات مالی و تلفات جانی شدند.

