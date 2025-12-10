بازی استقلال مقابل فولاد هرمزگان در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی به تعویق افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد: پیرو وصول درخواست باشگاه استقلال مبنی بر تعویق دیدار جام حذفی با تیم فولاد هرمزگان پیش از تقابل آسیایی خود بدینوسیله با توجه به حضور تیم استقلال ایران در مسابقات لیگ قهرمانان سطح دو آسیا و دیدار حساس و تاثیرگذار نماینده فوتبال کشورمان با تیم المحروق بحرین در روز چهارشنبه ۳ دی ماه و از آنجایی که نتایج نمایندگان ایران در رقابت‌های باشگاهی آسیا در تعیین سهمیه کشورمان در رقابت‌های فصول بعدی باشگاهی آسیایی تاثیرگذار خواهد بود بدینوسیله دیدار مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ جام حذفی باشگاه‌های کشور بین تیم‌های استقلال و فولاد هرمزگان لغو می‌گردد.

 تاریخ برگزاری این دیدار از مرحله یک هشتم جام حذفی متعاقبا اعلام خواهد شد.

برچسب ها: سازمان لیگ فوتبال ایران ، استقلال ، فولاد هرمزگان ، جام حذفی فوتبال
