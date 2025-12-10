باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آنر از گوشی هوشمند جدید خود رونمایی کرده است که از نظر مشخصات و قابلیت‌های عکاسی با بهترین گوشی‌های هوشمند موجود در بازار رقابت خواهد کرد.

آنر مجیک ۸ لایت دارای بدنه بادوام، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه‌بندی IP68/IP69K است. ابعاد آن ۱۶۱.۹ در ۷۶.۱ در ۷.۸ میلی‌متر و وزن آن ۱۸۹ گرم است.

آنر صفحه نمایش آن را یک نمایشگر ۶.۷۹ اینچی AMOLED با وضوح ۲۶۴۰ در ۱۲۰۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی تا ۶۰۰۰ نیت و تراکم پیکسلی تقریباً ۴۲۷ پیکسل در هر اینچ معرفی کرده است.

این دستگاه با اندروید ۱۵ با Magic OS 9 اجرا می‌شود و از پردازنده کوالکام اسنپدراگون ۶ نسل ۴، پردازنده گرافیکی آدرنو ۸۱۰، ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن از نوع دوگانه با وضوح (۱۰۸+۵) مگاپیکسل، شامل یک لنز فوق عریض، و دوربین جلوی آن با وضوح ۱۶ مگاپیکسل است.

این گوشی همچنین دارای دو درگاه سیم کارت، پورت USB Type-C ۲.۰، گیرنده رادیو FM، تراشه NFC، اسکنر اثر انگشت و باتری ۷۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که از شارژ سریع ۶۶ واتی پشتیبانی می‌کند.

منبع: gsmarena