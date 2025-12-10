باشگاه خبرنگاران جوان - از ابتدای سال جاری تا ۱۶ آذرماه در مجموع ۴۰ میلیارد و ۸۷۲ میلیون دلار برای نیازهای مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده است.
از این میزان، ۸ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۶ میلیارد و ۶۷۹ میلیون دلار برای نهادهها و بخش کشاورزی و ۲ میلیارد و ۵۹ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.
بر اساس این گزارش ۲۹ میلیارد و ۸۰۵ میلیون دلار نیز به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی به شرح زیر اختصاص یافته است:
• صنایع حملونقل و خودرو: ۶ میلیارد و ۳۸ میلیون دلار
• صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۴ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار
• ماشینآلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۵۸۶ میلیون دلار
• صنایع شیمیایی و پلیمری: ۳ میلیارد و ۳۰ میلیون دلار
• صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۶۸ میلیون دلار
• منسوجات و پوشاک: ۷۵۶ میلیون دلار
• سایر صنایع: ۱۰ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار