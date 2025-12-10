باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان موسسه تحقیقاتی جنوب غربی نشان داد که اورانوس هنگام بازدید کاوشگر آمریکایی، آب و هوای فضایی فوق‌العاده بدی را تجربه می‌کرد. سطوح "خارج از نمودار" کمربند تابشی اطراف این سیاره در واقع نتیجه یک طوفان باد خورشیدی قدرتمند و نه بازتابی از وضعیت عادی آن بود.

رابرت آلن، نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: اورانوس دارای مغناطیس و دینامیک منحصر به فردی است، اما درک ما از آن به مدت ۳۹ سال به دلیل تنها یک بازدید وویجر ۲ در یک زمان نامطلوب محدود بوده است.

دانشمندان توضیح دادند که این کاوشگر در لحظه‌ای نادر به اورانوس رسید، زمانی که این سیاره در حال تجربه یک طوفان خورشیدی شدید بود که داده‌های تابش را کاملاً تحریف کرده و آنها را استثنایی جلوه می‌داد. این تفسیر نادرست باعث شد جامعه علمی برای دهه‌ها باور کند که اورانوس دارای یک محیط تابشی منحصر‌به‌فرد است که بر خلاف سایر سیارات منظومه شمسی است.

تیم تحقیقاتی با مقایسه داده‌های وویجر ۲ با یک رویداد خورشیدی بزرگ که در سال ۲۰۱۹ در زمین رخ داد، این معما را حل کرد، زمانی که یک طوفان خورشیدی عظیم باعث افزایش‌های مشابهی در کمربند‌های تابشی زمین شد.

سارا واینز، نویسنده همکار، گفت: "وقتی داده‌ها را کنار هم گذاشتیم، شباهت‌ها قابل توجه بود. همان مکانیسمی که در سال ۲۰۱۹ در زمین دیدیم، همان چیزی است که در سال ۱۹۸۶ در اورانوس اتفاق افتاد. "

این کشف بر اهمیت بررسی مجدد داده‌های قدیمی با ابزار‌های تحلیلی مدرن تأکید می‌کند. همانطور که آلن خاطرنشان کرد، علم از زمان وویجر ۲ راه درازی را پیموده است. آنچه چهار دهه پیش یک معما بود، اکنون قابل درک است.

در حالی که این معما حل شده است، این مطالعه سؤالات بزرگتری را مطرح می‌کند: اگر این مورد در مورد خواندن تابش اورانوس صدق می‌کرد، چه خطا‌های دیگری ممکن است در درک ما از این سیاره مرموز رخ داده باشد؟

اورانوس همچنان یکی از ناشناخته‌ترین سیارات منظومه شمسی ماست و از زمان وویجر ۲ هیچ فضاپیمایی از آن بازدید نکرده است. دانشمندان اکنون خواستار ماموریت جدیدی برای مطالعه این غول یخی هستند که ممکن است اسرار مهمی در مورد شکل‌گیری و تکامل سیارات در خود داشته باشد.

این کشف همچنین اهمیت درک تأثیر فعالیت خورشیدی بر تمام سیارات منظومه شمسی، نه فقط زمین، را برجسته می‌کند، به خصوص که خورشید در حال حاضر وارد مرحله فعالی از چرخه ۱۱ ساله خود می‌شود.

منبع: روسیا الیوم